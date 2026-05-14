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Due finali rimaste per il Milan per raggiungere l’obiettivo della qualificazione in Champions League. Il momento attuale è molto negativo, ma il bello del calcio, come ripete spesso mister Massimiliano Allegri nelle sue conferenze, è che ti dà sempre la possibilità di rifarti. Questa possibilità il Milan ce l’ha ancora: è ancora padrone del proprio destino, ma servono sei punti. Difficilmente le inseguitrici Como e Roma commetteranno errori vista la loro striscia positiva e l’entusiasmo del momento. L’unica soluzione per il Milan è vincerle entrambe. L’importanza della posta in palio è tale che, a partire da oggi, la squadra sarà in ritiro a Milanello per ritrovare quella compattezza che nelle ultime uscite è forse mancata.

Le possibili mosse di Allegri

avrà il compito di mettere in campo la miglior formazione possibile in base agli uomini a disposizione. Questo non significa scegliere quelli più forti sulla carta, ma quelli più adatti e che stanno meglio in questo momento della stagione. Ci aspettiamo rispetto alla gara di domenica scorsa almeno 4-5 cambi di formazione per quanto riguarda l’undici titolare. Due dei giocatori partiti dall’inizio nell’ultima partita non ci saranno per squalifica, ovvero. Altro squalificato è, quindi sulle fasce prevediamo scelte abbastanza obbligate. La gran parte dei dubbi riguarda invece l’attacco, non c'è il 10 portoghese, ma il rientro diapre diversi ballottaggi con due posti disponibili per quattro giocatori.

Partendo con ordine, in porta ci sarà Maignan. Difesa a tre con confermati Gabbia al centro e Pavlovic sul centro-sinistra. Come braccetto destro potrebbe avere una nuova occasione Tomori, che ha scontato la squalifica e prenderebbe quindi il posto di De Winter, non particolarmente convincente contro l’Atalanta.

Sulla fascia destra, senza Saelemaekers, ci sarà Athekame, mentre sulla sinistra Bartesaghi, anche lui ristabilito dopo un leggero problema accusato nel finale della gara di domenica scorsa.

Davanti alla difesa c’è il solito ballottaggio tra Ricci e Jashari, con l’ex Toro leggermente in vantaggio al momento. Come mezzala sinistra Rabiot non si tocca, mentre sul centro-destra Fofana dovrebbe quasi sicuramente riprendersi il posto dopo che contro l’Atalanta Allegri si era affidato a Loftus-Cheek.

In avanti in questo momento sembra difficile lasciare fuori Nkunku, apparso il più in forma nella disastrosa prova della squadra nell’ultima gara. Aperto invece il ballottaggio per giocare al suo fianco: La Gazzetta dello Sport questa mattina ha dato Fullkrug come leggermente favorito, ma resta un duello serrato con Pulisic e Gimenez.