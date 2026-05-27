La stagione del Milan si è conclusa, e decisamente non nel migliore dei modi. Tuttavia, per molti giocatori l’annata calcistica non è ancora finita del tutto. Manca infatti ancora il Mondiale, nel quale parteciperanno anche alcuni giocatori rossoneri con le rispettive nazionali. L’Italia non è qualificata, ma sarà comunque interessante seguire i giocatori del Milan darsi battaglia con le proprie Nazionali.

Il Mondiale rappresenta spesso anche un’occasione, a livello individuale, per mettersi in mostra e farsi notare. Per alcuni si tratta semplicemente della ricerca della gloria con la propria nazione, mentre per altri può diventare una vera e propria chance per alzare il livello della propria carriera. Parlando dei giocatori del Milan, per molti di loro non è ancora detta che possano restare in rossonero anche la prossima stagione. Senza un DS e un allenatore definitivi è anche difficile farsi un’idea, tuttavia il Mondiale può rappresentare per loro una vetrina importante per rilanciarsi dopo una stagione, per molti aspetti, deludente.

Da Maignan a Leao, quanti rossoneri in vetrina

Ma vediamo ora nel concreto quali sono gli otto rossoneri già ufficialmente convocati e i due ancora in attesa dell’annuncio definitivo delle rispettive nazionali.

Partiamo dalla Francia vicecampione del mondo, che ha convocato Mike Maignan e Adrien Rabiot, due punti fermi della nazionale di Deschamps come anche del Milan. Restano dunque a casa altri due francesi illustri del club, ovvero Fofana e Nkunku.

Altri due rossoneri sono stati chiamati dal Belgio: Alexis Saelemaekers e Koni De Winter. L’esterno si giocherà un posto da titolare, mentre il centrale per ora rappresenta un’alternativa nella selezione allenata da Garcia.

Poi c’è ovviamente Luka Modric, che giocherà il suo ultimo Mondiale con la Croazia. Chissà se poi deciderà di ritirarsi o di proseguire ancora un anno al Milan. Lui aveva un buon rapporto con Allegri ed era stato chiamato da Tare, ora che entrambi sono stati sollevati dall’incarico la sua permanenza è molto in dubbio.

Convocato anche Ardon Jashari con la Svizzera. Per lui non molti minuti quest’anno, e il Mondiale potrebbe aiutarlo a ritrovare la forma migliore per farsi trovare pronto al ritiro col Milan. Poi c’è Christian Pulisic con gli USA padroni di casa: a secco da dicembre col Milan, è l’uomo di punta della sua nazionale e farà di tutto per fare la differenza.

Infine Rafael Leao, chiamato dal Portogallo. La sua stagione al Milan è stata piena di ombre e anche lui cercherà di rilanciarsi, in attesa di capire se il suo futuro sarà ancora in rossonero oppure no.

Gli ultimi due papabili, per cui si attende ancora l’annuncio ufficiale ma che possiamo considerare quasi certi della convocazione, sono Santi Gimenez con il Messico e Pervis Estupinan con l’Ecuador. L’ecuadoriano è stato fin qui sempre convocato, quindi appare abbastanza sicuro del posto. Gimenez invece, dopo un infortunio pesante, ha saltato diverse convocazioni. Tuttavia, avendo ritrovato minuti nel finale di stagione col Milan, dovrebbe essere chiamato. Nel suo caso, ad esempio, il Mondiale sarà una sorta di vetrina, anche perché difficilmente resterà in rossonero.