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It’s matchday! Stasera il Milan affronta il Cagliari nell’ultima giornata di Serie A.

Il Milan si gioca tutto in quest’ultimo match stagionale e anche il futuro di mister Massimiliano Allegri è legato per buona parte a questa partita. Davanti al proprio pubblico la squadra è chiamata a una prova di grande orgoglio e responsabilità per rappresentare al meglio i colori di un club come il Milan che, come spesso ribadito dallo stesso Allegri, deve giocare la Champions. Se così non fosse, sarebbe una stagione fallimentare.

In attesa del calcio d’inizio delle 20.45, vediamo ora le ultimissime in vista del match.

Le possibili scelte di Allegri

Secondo quanto filtra dal campo di allenamento di Milanello,avrebbe già praticamente deciso il suo undici titolare a cui affidare il futuro prossimo del. A meno di cambi dell’ultim’ora, la formazione iniziale dovrebbe essere molto simile a quella che ha battuto illa scorsa settimana, con soltanto un cambio dal primo minuto:, che rientra dalla squalifica, tornerà sulla fascia destra al posto diNon era scontato, visto quanto il giovane svizzero sia stato decisivo la scorsa gara, tuttavia per una partita così importante Allegri avrà voluto affidarsi al suo titolare.

Per il resto solo conferme: Maignan in porta, difesa a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic. Centrocampo a cinque col già citato Saelemaekers a destra, Bartesaghi a sinistra, Jashari davanti alla difesa e mezzali Fofana e Rabiot. Attacco composto ancora una volta da Nkunku e Gimenez.

Una sorpresa, per certi versi, è l’impiego nuovamente di Jashari anche perché, col ritorno in gruppo di Modric, per tutta la settimana si pensava potesse giocare lui. Invece Allegri probabilmente è rimasto soddisfatto della prova di Jashari a Genova e ha voluto premiarlo. Anche la conferma di Gimenez non era scontata, visto che nella scorsa partita non è che abbia fatto un granché, però è la terza volta di fila che Allegri lo sceglie come titolare: un motivo ci sarà. Teniamo comunque aperto fino all’ultimo il ballottaggio con Fullkrug.