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Il ritiro della scorsa settimana, invocato principalmente da società e allenatore per interrompere il momento negativo, verrà riproposto anche questa settimana, anche se in forma più breve. Stavolta ha pesato anche la volontà degli stessi giocatori, che vogliono ripetere quanto fatto e tornare quindi in ritiro.

La vittoria di Genova è servita per calmare un po’ le acque attorno alla squadra: il clima si era fatto pesante e l’importanza della partita era assoluta. Si pensava che per questa settimana, in vista dell’ultima sfida col Cagliari, si tornasse alla normalità, ma invece non sarà così: i rossoneri svolgeranno l’ultima parte di avvicinamento al match di San Siro in ritiro a Milanello. In effetti è un dentro o fuori: una vittoria consegnerebbe ai rossoneri la qualificazione in Champions League e, di conseguenza, il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. È giusto fare il possibile perché ciò accada.

Il programma della settimana a Milanello

Per quanto riguarda il programma settimanale, i ragazzi di mistersi alleneranno oggi con una doppia seduta, mentre domani la giornata sarà libera. Si riprenderà quindi venerdì, quando inizierà il ritiro fino alla gara di domenica sera. Tutti si augurano che il ritiro possa portare nuovamente i suoi frutti per l’ultima di campionato.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più anche sulle possibili scelte di Allegri per il match. Difficile che ci possano essere grandi cambiamenti rispetto alla scorsa gara: nonostante il rientro dei tre giocatori squalificati la scorsa settimana (Saelemaekers, Estupinan e Leao), nessuno dei tre dovrebbe partire dall’inizio.

Ci sarà invece quasi sicuramente dal primo minuto Luka Modric che, con la mascherina protettiva dopo la frattura dello zigomo, tornerà in campo a tre settimane dall’infortunio. Decisiva la sua volontà di essere presente a tutti i costi per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo stagionale. Era già a disposizione la scorsa settimana con un solo allenamento nelle gambe, poi non c’è stato bisogno del suo ingresso. Ora però, dopo un’altra settimana di lavoro, non dovrebbero esserci problemi a schierarlo. Questa voglia di Modric di centrare l’obiettivo potrebbe derivare anche dalla volontà di restare un altro anno e, in quel caso, giocherebbe la Champions League col Milan.