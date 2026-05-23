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In attesa della gara di domani sera contro il Cagliari, che potrebbe nuovamente e in maniera ancora più pesante ribaltare lo scenario dirigenziale in casa Milan, aggiorniamo quella che è la situazione attuale, profondamente diversa rispetto a prima della partita di Genova.

In seguito al caos generatosi dopo le sconfitte contro Sassuolo e Atalanta, è sceso in campo direttamente il numero uno del Milan Gerry Cardinale, il quale ha voluto assistere personalmente alla gara e osservare da vicino le dinamiche in un momento così delicato per il club.

Chi sale e chi scende in casa Milan

Se prima della partita colle figure disembravano ormai piuttosto distanti dal, soprattutto il DS dato da tutti per sicuro partente a fine stagione con già il nome del possibile sostituto che circolava (D'Amico), adesso lo scenario è nuovamente cambiato. La partita di Genova, oltre alla vittoria pesantissima, ha mostrato auna grande unità d’intenti e coesione tra squadra e allenatore, cosa che non è affatto passata inosservata.

Oltre a ciò, sia mister Allegri che capitan Maignan, secondo le indiscrezioni, avrebbero mostrato grande solidarietà proprio nei confronti di Igli Tare. Quello che succede ora di conseguenza è che figure come Ibrahimovic e Moncada, che sembravano quelle più salde, perdono leggermente terreno. Per non parlare della posizione di Furlani, già traballante per via delle contestazioni feroci dei tifosi e ora ancora più in discussione.

Troppe le differenze di vedute e le tensioni tra gli esponenti del team dirigenziale rossonero, non si può continuare un altro anno con lo stesso identico assetto. Adesso però la bilancia sembra pendere dalla parte del duo Allegri-Tare, con gli altri in uscita o destinati a essere ridimensionati come diretta conseguenza.

L’addio dell’attuale AD Furlani potrebbe anche arrivare poco dopo la gara di domani. Secondo Tuttosport, poi, anche quello di Moncada sarebbe imminente, con diverse squadre interessate a lui.

Diverso invece il discorso relativo a Ibrahimovic: lui è un consigliere diretto del gruppo RedBird e di Cardinale e potrebbe anche restare, ma visti gli attriti con Allegri avrebbe un margine operativo minore e la sua influenza verrebbe ridotta per evitare ulteriori problemi.

Questa è la situazione ad oggi, ma ci teniamo comunque a ribadire che gli equilibri sono ancora molto precari e nulla è stato deciso definitivamente. La partita di domani potrebbe fare la differenza per conquistare la Champions League o meno cambia tutto nelle valutazioni finali. Poi ci aspettano giorni molto intensi e pieni di cambiamenti: prima di pensare al mercato andranno infatti sistemate tutte queste situazioni.