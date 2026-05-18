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Il Milan è finalmente tornato a vincere e resta pienamente dentro la lotta per un posto in Champions League. Tuttavia c’è ancora una gara da giocare e assolutamente da non sbagliare. È stato da poco reso noto il programma ufficiale della 38esima giornata, l’ultima di Serie A, nella quale ovviamente le quattro squadre ancora in corsa per gli ultimi posti Champions giocheranno in contemporanea.

L’orario scelto per disputare il match è domenica 24 maggio alle 20.45. Sappiamo che il Milan affronterà il Cagliari a San Siro, davanti al proprio pubblico pronto a spingere la squadra per l’ultima volta in stagione. La vittoria manca in casa da un bel po’ di tempo, per l’esattezza dal 21 marzo, quando il Milan s’impose 3-2 sul Torino. Da allora sono arrivate diverse prestazioni deludenti al Meazza, che a volte non ha risparmiato i fischi alla squadra.

Il Milan si trova attualmente al terzo posto a pari merito con la Roma a quota 70 punti, anche se i rossoneri in caso di arrivo a pari punti sarebbero avanti grazie agli scontri diretti favorevoli. Inter (86) e Napoli (73) sono già qualificate, perciò a contendersi gli ultimi due posti insieme a Milan e Roma ci sono Como e Juventus, entrambe a 68 punti. I bianconeri sono stati superati proprio nella giornata di ieri, dopo il passo falso in casa contro la Fiorentina.

Le sfide decisive per la Champions

Tornando all’ultima giornata, oltre a, con la squadra sarda già salva grazie alla vittoria per 2-1 sul, sulla carta quella dei rossoneri sembra una partita abbordabile. Un po’ come lo era ieri la sfida con il, che comunque ha dato del filo da torcere al. I rossoneri dovranno affrontare la gara di domenica come una finale, dato che la posta in palio è troppo alta.

L’altra contendente Champions con la gara teoricamente più semplice è la Roma, che affronterà fuori casa un Hellas Verona già retrocesso. Le altre due avranno invece impegni più complicati: il Como sfiderà una Cremonese con il coltello tra i denti perché ancora in lotta salvezza, mentre la Juventus sarà impegnata nel derby contro il Torino, e i derby storicamente sono sempre partite un po’ a sé.