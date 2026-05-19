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È fissata per oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti per i rossoneri. Dopo il giorno di riposo concesso ieri da mister Massimiliano Allegri, da oggi occorre già iniziare a pensare alla prossima sfida, quella contro il Cagliari dell’ultima giornata di Serie A. Il Milan è in questo momento in Champions League, ma serve un’ultima vittoria per chiudere i giochi e raggiungere un obiettivo troppo importante in ottica programmazione futura.

Indipendentemente da chi resterà e chi no, dai dirigenti all’allenatore fino ai giocatori, ciò che conta in questo momento è il bene del club, che deve tornare a giocare la Champions. Allegri lo sa bene e più volte lo ha ribadito nelle varie conferenze stampa.

Milan, attenzione al Cagliari: guai a sottovalutare la sfida

Parlando della prossima gara nel concreto, ilaffronterà unche si è salvato matematicamente proprio nell’ultima partita. Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di vedere in queste settimane, anche squadre che non lottano più per obiettivi particolari possono metterti in difficoltà. È stato il caso dellaa Torino contro la: bianconeri battuti 0-2 e ora virtualmente fuori dai primi quattro posti. Questo dovrà servire d’insegnamento al, che dovrà approcciarsi alla gara come fosse una finale.

A livello di uomini, Allegri potrà avere a disposizione tutto il gruppo al completo. Modric, dopo il rientro in panchina della scorsa partita, potrebbe anche partire dall’inizio stavolta, con la mascherina protettiva per lo zigomo. In più, i tre squalificati che hanno saltato il match di Genova torneranno a disposizione (Estupinan, Leao, Saelemaekers).

Nonostante questi rientri, non ci aspettiamo una rivoluzione da parte di Allegri. Ora che si è tornati a vincere interrompendo le due sconfitte consecutive, potrebbero esserci diverse conferme. Una di queste è Athekame: anche se Saelemaekers resta sulla carta il titolare, dopo il gol pesantissimo e la buona prestazione ci aspettiamo che Allegri possa affidarsi nuovamente a lui, visto l’ottimo momento di forma.

In avanti partirà ancora dall’inizio Nkunku, apparso il migliore dei suoi nelle ultime due uscite. Semmai, Leao potrebbe essere inserito al posto di Gimenez, ma anche qui nulla è scontato visto che ci sono anche Fullkrug e Pulisic che scalpitano.

Passando a Modric, lui potrebbe effettivamente giocare dall’inizio: è troppo importante. Jashari al suo posto ha fatto abbastanza bene a Genova, ma Modric è un giocatore differente e Allegri difficilmente rinuncerà a lui.