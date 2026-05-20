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La stagione di Serie A sta per concludersi e, di conseguenza, presto si apriranno tutte le discussioni e le dinamiche del calciomercato. Uno dei primi temi ad essere affrontati, prima ancora di pensare ai giocatori, è quello degli allenatori. I primi movimenti si registrano subito dopo la fine del campionato e ci sono alcune situazioni che potrebbero generare una sorta di effetto domino, coinvolgendo anche il Milan e mister Massimiliano Allegri.

Sappiamo già che molto dipenderà dall’eventuale qualificazione in Champions League all’ultima giornata contro il Cagliari: senza, appare difficile pensare a una permanenza. Detto ciò, come riportato negli scorsi giorni, anche considerando i tre anni di contratto a cifre importanti, difficilmente il Milan farebbe fuori Allegri. In caso di Champions, la conferma sarebbe quasi scontata.

Tuttavia, il rapporto tra Allegri e il Milan non è stato sempre lineare in questa stagione, con alcune divergenze con parte della dirigenza. Per questo motivo, se non venisse accontentato su alcuni aspetti, potrebbe essere anche il tecnico stesso a valutare l’addio.

Gli incastri delle altre panchine

Ci sono infatti diverse situazioni da tenere d’occhio.dovrebbe lasciare il, così come è molto probabile l’addio dialla. Incerta anche la posizione diall’. Tutti scenari che potrebbero innescare una sorta di reazione a catena.In più c’è il tema del commissario tecnico della, un posto ancora vacante che dovrà essere assegnato e per il quale i candidati più forti sarebbero proprio profili di spessore come

Il futuro di Allegri, dunque, è tutt’altro che definito: se dovesse lasciare il Milan, le ipotesi più concrete sarebbero la Nazionale oppure, in alternativa, si parla di lui anche in chiave Napoli. Questa è solo l’inizio di una situazione allenatori molto calda, che sarà il preludio del calciomercato estivo. Tornando ad Allegri, ad oggi le possibilità che possa restare al Milan sono comunque più alte rispetto all’ipotesi addio.