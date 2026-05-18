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Il futuro di alcuni elementi della dirigenza rossonera e soprattutto quello del tecnico Massimiliano Allegri continua a tenere banco in casa Milan. La vittoria ottenuta ieri ha aiutato a calmare un po’ le acque, ma niente è ancora deciso. Servono infatti ancora tre punti per centrare la qualificazione alla prossima Champions League, poi si aprirà un periodo di valutazioni profonde.

In primis da parte del club, come annunciato dallo stesso owner Gerry Cardinale, ma anche da parte dei singoli protagonisti. A questo proposito concentriamoci proprio sul discorso relativo a mister Allegri.

Il tecnico rossonero è stato più volte messo in discussione nelle ultime settimane e il suo futuro al Milan non è affatto scontato, nonostante sia arrivato soltanto la scorsa estate. Inoltre, negli ultimi tempi sono emersi anche alcune differenze di vedute con alcuni membri della dirigenza, come l'AD Giorgio Furlani o Zlatan Ibrahimovic ad esempio. Insomma, ci sono ancora tanti nodi da sciogliere.

L’analisi di Matteo Moretto sul futuro di Allegri

Interessante l’analisi fatta dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che ha parlato della possibilità chepossa lasciare ilanche in caso di qualificazione alla. Il discorso di Moretto però non mette tanto l’accento sulla volontà deldi separarsi dall’allenatore, quanto sulle riflessioni che lo stessodovrà fare a fine stagione.Ecco che cosa ha detto nel dettaglio Moretto tramite il canale Youtube di Fabrizio Romano:

“Allegri ha un contratto col Milan, ha firmato un contratto di 3 anni un anno fa a cifre importanti. Se raggiunge la Champions League ha comunque raggiunto l’obiettivo principale della stagione, quindi non gli si può rimproverare nulla dal punto di vista dei risultati. Quello che dico io è che Allegri difficilmente lascerà per volontà del Milan. Per motivi economici e sportivi è difficile che il Milan si possa separare da Allegri. Bisogna capire cosa vuole fare Allegri. Quindi il punto di vista lo sposterei tutto sull’allenatore, che a fine anno farà tutte le proprie valutazioni e capirà con onestà, anche dopo alcune riunioni interne, che tipo di strada prendere per il suo futuro e per il bene del Milan”.