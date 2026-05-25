Già subito dopo il fischio finale della gara di ieri si era avuta questa sensazione. Non può più esserci futuro tra Massimiliano Allegri e il Milan. Le speranze residue per poter continuare insieme erano strettamente legate alla qualificazione in Champions League. Di fronte a un fallimento come questo è giusto che siano tutti a pagare, ed è per questo che l’Allegri bis al Milan si può dire ormai giunto al capolinea.

Come riportato pochi minuti fa dall’esperto di mercato Matteo Moretto tramite il proprio account X, Massimiliano Allegri sarebbe infatti ad un passo dall’esonero.

Il summit decisivo tra Cardinale e Ibrahimovic

Sappiamo che poche ore fa è avvenuto un incontro in un hotel a Milano tra il numero uno dele il suo uomo di fiducia, proprio per prendere le prime decisioni in merito al futuro del club rossonero, e una delle prime sarebbe proprio questa: la separazione con. Se siamo qui a parlare di esonero significa di fatto chenon ha avuto nessuna intenzione di dimettersi o di trovare una sorta di accordo sulla buonuscita. Quindi, nel caso in cui non dovesse liberarsi, resterebbe a libro paga delper i prossimi tre anni a più di 5 milioni.

Attendiamo ulteriori novità in questo senso, magari con l'ufficialità. Sono giorni bollenti in casa Milan e da qui in avanti potremo avere aggiornamenti continui sulle decisioni di Ibrahimovic e Cardinale sul futuro del club rossonero.

Dopo un disastro sportivo è giusto che il primo a pagare sia l’allenatore. Poi usciranno a ruota anche molte figure della dirigenza, come Furlani, Moncada e Tare, e solo a quel punto ci si potrà occupare della ricostruzione del Milan dalle fondamenta.