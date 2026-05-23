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Siamo alla vigilia dell’ultimo match di campionato: domani sera alle 20.45, a San Siro, il Milan affronta il Cagliari in quello che sarà lo spareggio decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. Tutte le gare che hanno un peso in ottica Champions o salvezza si giocheranno domani sera in contemporanea e quindi, al termine della partita, sapremo se il Milan avrà raggiunto oppure no il proprio obiettivo. Il grande vantaggio dei rossoneri è che con una vittoria sarebbero al sicuro: a quel punto i risultati degli altri non avrebbero più nessuna importanza.

In attesa del match andiamo ora a vedere quelle che potrebbero essere le scelte di Massimiliano Allegri in vista di questa sorta di finale. Ci sono ancora alcuni dubbi che verranno sciolti tra stasera e domattina e ricordiamo anche che il tecnico parlerà in conferenza stampa alle 14 da Milanello.

Le possibili scelte di Allegri

Per quanto riguarda la possibile formazione, in questo momento ci sono parecchie conferme rispetto alla gara di Genova, in più c’è da segnalare il ritorno dal 1’ dima anche ben tre ballottaggi.

In porta confermato Maignan, così come tutto il trio difensivo che sarà formato ancora una volta da Tomori, Gabbia e Pavlovic.

Sulla fascia destra ecco che arriva il primo ballottaggio, quello tra il giovane Athekame, reduce da un gol pesantissimo la settimana scorsa, e Saelemaekers, al rientro dalla squalifica e sulla carta titolare. La sensazione è che questo dubbio verrà sciolto solo all’ultimo da Allegri. Sulla fascia sinistra invece si va verso la conferma di Bartesaghi.

Tra i centrocampisti abbiamo già citato il rientro di Modric dal 1', che giocherà con la mascherina protettiva. Rabiot è confermato come mezzala sinistra mentre, come mezzala destra, c’è il secondo ballottaggio: quello tra Fofana e Ricci.

In avanti è sicuro del posto Nkunku, in questo momento quello a cui affidarsi davanti, mentre il ruolo da prima punta se lo contenderanno Gimenez e Fullkrug. Sarebbe quindi panchina quindi sia per Pulisic che per Leao, una scelta forte ma che va nella direzione di schierare chi sta meglio, non solo fisicamente ma anche mentalmente.