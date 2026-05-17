AGGIUNGI "IL MILANISTA" AI TUOI PREFERITI!

https://www.google.com/preferences/source?q=ilmilanista.it

It’s matchday! Tra poco scende in campo il Milan al Ferraris di Genova contro il Genoa, calcio d’inizio alle ore 12. Siamo alla penultima di campionato, non si può più sbagliare e già la giornata di oggi potrebbe spostare parecchio gli equilibri. Le cinque squadre tra il secondo e il sesto posto giocheranno tutte in contemporanea e, in ottica Milan, ci sono pochi ragionamenti da fare: serve vincere per mantenere la posizione di vantaggio. Al momento i rossoneri sono davanti alla Roma nonostante gli stessi punti (67) per via dello scontro diretto, poi c’è il +2 sul Como, ma sono vantaggi che non lasciano per niente tranquilli diciamo.

Le ultime di formazione e il ritorno di Modric

Passiamo ora ai dettagli in ottica formazione e disponibilità. La grande novità è il ritorno di: venerdì ha svolto il primo allenamento dopo due settimane dalla frattura allo zigomo, usando una mascherina protettiva. Il croato ha voluto esserci a tutti i costi per dare una mano alla squadra. Tuttavia oggi andrà inizialmente in panchina. Nel ruolo davanti alla difesa ci sarà un’altra ghiotta occasione per, dato che ancheè acciaccato per una distorsione alla caviglia rimediata nella rifinitura.

Parlando delle altre scelte, ci sarà Maignan in porta, difesa a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic. Centrocampo a cinque con Athekame che prenderà il posto dello squalificato Saelemaekers, mentre a sinistra sarà confermato Bartesaghi. In mediana, come già anticipato, Jashari agirà davanti alla difesa, con Rabiot sul centro-sinistra e Fofana sul centro-destra.

In avanti dovrebbe iniziare la coppia Nkunku-Gimenez, che vince rispettivamente la concorrenza di Pulisic e Fullkrug, Leao è squalificato. Grossa occasione per entrambi: un gol in questo momento così delicato della stagione darebbe una bella spinta anche in ottica possibile permanenza al Milan. In una stagione disastrosa per gli attaccanti rossoneri, trovare il gol qualificazione Champions sarebbe qualcosa di difficile da dimenticare.

L’importanza della gara di oggi è testimoniata anche dal fatto che, dopo le dichiarazioni della settimana con lo scopo di mitigare il caos societario di questo periodo, ci sarà anche l’owner Gerry Cardinale ad assistere alla trasferta e sostenere la squadra, trasmettendo la vicinanza del club.