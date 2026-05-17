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Nel pre-partita di Genoa-Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN il mister rossonero Massimiliano Allegri. Ecco che cosa ha detto in vista del match.

Le parole di Allegri

“Ieri ha fatto l’allenamento con la squadra, ha avuto un brutto infortunio e nessuno se lo aspettava. Oggi è a disposizione, vedremo se ci sarà la possibilità di farlo giocare”.

Sulle difficoltà durante la settimana con tutte le varie chiacchiere:“Abbiamo lavorato. È normale che sono momenti importanti della stagione. Oggi c’è questa partita importante, cerchiamo di farla per bene, facendo una bella prestazione con un buon risultato”.

Se sente la pressione in un momento come questo:“Quando giochi per gli obiettivi è ovvio che c’è la pressione. L’unica cosa che dobbiamo fare oggi è non avere ansia e fretta di vincere la partita. Perché ultimamente, soprattutto nei primi tempi, abbiamo fatto male e abbiamo subito gol in maniera troppo facile”.