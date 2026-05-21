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Ci avviciniamo verso l’ultima giornata di Serie A, nella quale il Milan affronterà il Cagliari e cercherà di tenersi stretto il posto Champions. Per conquistare quest’ultima preziosissima vittoria si è scelto di intraprendere nuovamente la strada del ritiro. Come la scorsa settimana, infatti, la squadra trascorrerà l’ultima fase di avvicinamento alla gara a Milanello. Il ritiro non inizierà però oggi, giorno in cui la squadra ha a disposizione un giorno di riposo, ma avrà invece inizio domani.

Nel frattempo arrivano novità in merito al futuro di mister Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il numero uno del club Gerry Cardinale avrebbe preso in mano la situazione e starebbe pensando ad una conferma del tecnico. Qualche cambiamento a livello dirigenziale ce lo aspettiamo, ma allo stesso tempo Max ha conquistato la fiducia di Cardinale, che sarebbe pronto anche ad accontentarlo sul mercato per rinforzare la rosa e costruire un Milan vincente.

Il piano del Milan per il futuro

Il piano è questo: prima la conquista della qualificazione ine poi è previsto un incontro tra, nel quale si pianificherà il futuro. Un incontro tra i due era avvenuto anche non molto tempo fa. Cardinale, nella sua intervista della scorsa settimana, ha raccontato di aver apprezzato molto l’ultimo confronto con Allegri, che gli ha spiegato la sua visione e cosa farebbe per migliorare la situazione.

La strada, pertanto, potrebbe essere questa: dare fiducia ad Allegri, che a quel punto avrebbe anche più peso nelle decisioni e sul mercato. Tutto però è rimandato a dopo la gara col Cagliari, un’ultima partita che può cambiare radicalmente la stagione del Milan, in un senso o nell’altro. Non conquistare una delle prime quattro posizioni significherebbe stagione fallimentare e tutti sarebbero inevitabilmente in discussione.