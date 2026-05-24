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Si avvicina l’ultima sfida del campionato del Milan in questa Serie A. I rossoneri, davanti al proprio pubblico, si giocheranno la conquista di un posto in Champions League contro un Cagliari già matematicamente salvo.

Per quanto riguarda gli undici iniziali per affrontare il match, mister Massimiliano Allegri ha avuto durante la settimana tutto il gruppo a disposizione e quindi ha avuto l’imbarazzo della scelta sui titolari, così come lo avrà a gara in corso. Soprattutto davanti, dove ci sono cinque giocatori per due posti, il tecnico ha dovuto fare delle scelte e per questo ci saranno degli esclusi illustri, almeno inizialmente.

Le scelte di Allegri per la sfida decisiva

A meno di cambiamenti dell’ultim’ora, sulla base della rifinitura, la formazione dovrebbe essere già stata decisa. Uno schieramento quasi identico a quello della vittoria di Genova della scorsa settimana: l’unica differenza è, che prenderà il posto di. Al rientro dalla squalifica il belga riprenderà quindi il suo posto da titolare, scelta non così prevedibile vista l’ultima gara con un Athekame in grande spolvero.

Per il resto sono gli stessi: capitan Maignan in porta e il trio difensivo maggiormente utilizzato in stagione composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulla fascia destra, come già detto, ci sarà Saelemaekers mentre sulla sinistra conferma per Bartesaghi, nonostante il rientro dalla squalifica di Estupinan. Davanti alla difesa, un po’ a sorpresa, conferma anche per Jashari. Ottima la sua gara a Genova, ma tutti si aspettavano che per una partita come questa Allegri potesse fare affidamento su Modric. Probabilmente però il croato, appena rientrato da una frattura allo zigomo e costretto a giocare con una mascherina protettiva, non è ancora al top. Come mezzali anche qui confermati Rabiot e Fofana. Su Rabiot non c’erano dubbi, mentre Fofana ha vinto la concorrenza di Ricci.

In avanti conferma certa per Nkunku come seconda punta e, anche qui con un po’ di sorpresa, Allegri si affiderà a Gimenez come riferimento offensivo centrale. Vinta quindi la concorrenza di Fullkrug per una maglia dal primo minuto.

Esclusione pesante e per certi versi anche rumorosa invece per Pulisic e Leao, i due che sulla carta sono quelli con più qualità offensiva della squadra. Sicuramente entrambi non sono in un gran momento e Allegri avrà voluto fare affidamento sulla squadra che contro il Genoa ha tutto sommato girato bene. Non è detto però che le loro qualità non possano tornare utili a gara in corso.