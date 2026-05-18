AGGIUNGI "IL MILANISTA" AI TUOI PREFERITI!

https://www.google.com/preferences/source?q=ilmilanista.it

Alcune delle dichiarazioni rilasciate dal numero uno del Milan, Gerry Cardinale, non sono andate troppo giù all’attuale presidente dell’Inter Beppe Marotta che, in occasione della festa Scudetto dei nerazzurri, non ha mancato di rispondere a tono. Intervistato da DAZN, è stato chiesto a Marotta che cosa ne pensasse delle parole di Cardinale che, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport la scorsa settimana, aveva parlato di come migliorare il Milan nel lungo termine sotto tutti gli aspetti, non solo in campionato. Nel farlo aveva anche lanciato una frecciata ai cugini nerazzurri: “Non si tratta solo di Serie A. Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0; si tratta di giocare in modo competitivo in Europa”.

Ecco quindi la risposta di Marotta, rilasciata ieri a DAZN:“Ho due risposte nel taschino: una ironica e una seria. Usiamo quella seria perché non è il momento di litigare. Dico solo che auguro a Cardinale di rimanere ai vertici del Milan e fare un percorso simile al nostro negli ultimi sei anni, con 9 trofei vinti più 2 finali di Champions e una finale di Europa League raggiunte. Credo sia un palmares che non si possa dimenticare. La risposta ironica? La teniamo per una prossima cattiveria”.

La rivalità tra Milan e Inter resta accesa nonostante il divario

Una rivalità che quindi è sempre viva e forte. Quest’anno la lotta per lo Scudetto è durata praticamente fino a gennaio, poi ilha avuto un tracollo evidente e l’ha preso il largo. Un po’ di speranze si erano riaccese con la vittoria dei rossoneri nel derby di ritorno, che aveva riportato i rossoneri a meno quattro. La sconfitta contro laperò ha definitivamente spento le speranze rossonere.

I due derby vinti restano comunque un motivo d’orgoglio per il Milan, ma ora serve conquistare il posto in Champions League per evitare che la stagione venga considerata un fallimento. Dall’anno prossimo si cercherà di fare il possibile per ridurre il gap con l’Inter, che in questa stagione è apparso enorme. Servirà una campagna acquisti ambiziosa in grado di rinforzare la rosa, ma prima di tutto e ancora più importante, servirà mettere mano una volta per tutta al board dirigenziale.