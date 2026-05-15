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Pochi i ragionamenti da fare: la lotta Champions si decide nelle prossime due gare. Il primo atto sarà domenica alle ore 12, quando in contemporanea scenderanno in campo le cinque squadre coinvolte.

Il Milan affronterà il Genoa a Marassi e ha il dovere di uscire dal momento negativo. Una negatività che non riguarda solo il campo e i risultati. La confusione che c’è attorno al Milan, e che coinvolge tutti gli aspetti del club a partire dalla dirigenza, di sicuro non aiuta. Proprio per questo si è deciso di optare per la strada del ritiro, così da compattare il più possibile l’ambiente e provare a conquistare punti vitali per l’obiettivo stagionale. Nel frattempo vediamo il team arbitrale scelto per dirigere il match.

Tommasi sceglie Sozza

L’AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali per la trentasettesima giornata di Serie A: il designatore ad interim Dino Tommasi ha affidato la direzione della sfida tra, della sezione di Seregno. Insieme a lui ci sarannocome assistenti, mentresarà il quarto uomo. Al VAR presenti