Inizia oggi il ritiro dei rossoneri in vista della fondamentale sfida di Genova. Nonostante i tanti problemi interni tra dirigenza e allenatore emersi in questi giorni, c’è la volontà di fare fronte comune e compattarsi per raggiungere un risultato che sarebbe essenziale per tutti, ma soprattutto per il club: il Milan in questo momento ha la priorità su tutto.

Benché il ritiro vero e proprio a Milanello inizi oggi, gli allenamenti sono ripresi già da martedì. Per quanto riguarda la giornata di ieri, c’è da segnalare la buona notizia del rientro in gruppo di Christian Pulisic: dopo il forfait per il match contro l’Atalanta per un fastidio muscolare, ora è candidato a una maglia da titolare per la sfida di lunedì.

In gare pesanti come queste starà molto a mister Massimiliano Allegri, con la sua esperienza, scegliere gli uomini giusti. Sono infatti da schierare non solo quelli che stanno bene fisicamente e hanno una buona forma, ma soprattutto quelli con la testa più libera e che sentono meno la pressione di questo momento delicato. Sarà appunto lavoro dell’allenatore cogliere queste sfumature durante il ritiro, contesto in cui può essere ancora più facile farlo.

Il punto sugli indisponibili

Se perci sono buone notizie, non si può dire lo stesso per. Non che qualcuno si fosse fatto illusioni, ovviamente, ma il croato non sarà a disposizione per la trasferta di Genova. Nonostante la sua assoluta disponibilità a scendere in campo e dare una mano alla squadra, di fatto non è ancora in grado di giocare con la recente frattura allo zigomo, neanche con la mascherina protettiva.La prossima settimana si sottoporrà a degli esami di controllo così da valutare l’eventualità di schierarlo per l’ultima gara in casa col, ma anche in questo caso le possibilità restano molto basse.

Tra oggi e domani avremo anche delle novità di formazione. Qualche cambiamento rispetto alla scorsa partita è forzato, date le squalifiche, ma ancora una volta Allegri sarà costretto a mettere mano alla squadra per correggere ciò che non ha funzionato contro l’Atalanta.

Sarà interessante soprattutto capire che cosa deciderà di fare con l’attacco. Leao è squalificato, ma ci sarà da sceglierne due tra un Nkunku che al momento è in un buon stato di forma, un Pulisic ristabilito, ricordiamo che sarebbe dovuto partire lui domenica scorsa al posto del portoghese, poi c’è Gimenez che comunque non ha fatto malissimo contro l’Atalanta, anche se ci si aspetta di più, oppure una punta di peso come Fullkrug.