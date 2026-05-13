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È slittato di un giorno il ritiro dei rossoneri in vista della prossima cruciale sfida contro il Genoa. Sarebbe dovuto iniziare oggi, ma in seguito alla decisione della Prefettura di spostare il derby di Roma a lunedì sera e, di conseguenza, anche tutta la lotta Champions, si è deciso di rimandare tutto a domani. La decisione di andare in ritiro è stata presa in maniera congiunta da mister Massimiliano Allegri e dalla dirigenza che, in questo momento di difficoltà, vogliono tentare di compattare ancora di più la squadra così da centrare un obiettivo che farebbe felici tutti, al di là delle cose che sono andate storte e delle divergenze interne.

Dopo la ripresa di ieri, oggi la squadra si ritroverà comunque a Milanello per svolgere una doppia seduta di allenamento. Già dalla seduta odierna potremmo rivedere in gruppo Christian Pulisic, che dovrebbe aver smaltito il problemino muscolare e potrebbe essere in grado di riprendere presto al 100% ed essere della partita. Ieri ha svolto un allenamento personalizzato, ma da qui a lunedì non dovrebbero esserci problemi per lui.

Le prime ipotesi di formazione

nei prossimi giorni dovrà iniziare a provare le possibili soluzioni di formazione in vista del match colper far fronte anche alle assenze.vuole provare a rientrare, ma quasi sicuramente sarà ancora assente dopo la frattura dello zigomo. In più mancheranno i tre squalificatiLe uniche conferme certe rispetto al match contro l'Atalanta dovrebbero essere perPer il resto ci aspettiamo diversi cambiamenti. Potrebbe tornaredall’inizio in difesa al posto di, mentre a centrocampo la sensazione è che Allegri cambierà ancora: probabile il rientro dial posto die solito ballottaggio. Sulle fasce scelte obbligate cona destra e il già citatoa sinistra.

L’attacco è più difficile da prevedere: difficile che Allegri possa lasciare fuori Nkunku, dato che nel match contro l’Atalanta è stato l’unico con un impatto positivo. Al suo fianco o il rientrante Pulisic per un attacco più atipico, oppure una punta tradizionale come Gimenez o Fullkrug.