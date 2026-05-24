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Qualora le indiscrezioni fossero confermate, quella di stasera sarebbe la terza gara di fila da titolare per Santi Gimenez col Milan da quando è rientrato dall’infortunio. Segno anche della grande fiducia di mister Massimiliano Allegri nei suoi confronti, ma ora starà a lui dimostrare e sfruttare al meglio quest’ultima gara disponibile.

L’annata di Gimenez in rossonero è stata sicuramente negativa, con un infortunio pesante che l’ha tenuto fuori quasi sei mesi nella parte centrale e fondamentale del campionato. In più ci si aggiungono anche i numeri: non segna in Serie A da oltre un anno e in stagione ha trovato soltanto una rete in Coppa Italia poco dopo l’inizio della stagione.

In molti lo danno già come possibile partente in estate. Effettivamente è anche lecito pensarlo vista la stagione negativa, ma Gimenez è uno di quei giocatori che dà proprio l’idea di potenziale inespresso. Acquistato a circa 35 milioni lo scorso gennaio dal Feyenoord, si è trovato subito in una situazione difficile, in una squadra che aveva parecchi problemi ed è arrivata anche fuori dalle coppe. Gimenez ha fatto vedere anche buone cose a tratti, ma non era facile performare in quella situazione.

L’ultima occasione per convincere

Questa conavrebbe dovuto essere la sua stagione ma, di fatto, per diverse ragioni non lo è stata. Tuttavia c’è ancora una partita, e non una qualunque, che significaoppure no.avrà l’occasione di lasciare il segno in una gara così pesante e, anche se è una sola partita, potrebbe avere il suo peso anche in ottica possibile permanenza.

Già il fatto che Allegri decida di fare affidamento su di lui è un buon segnale. In questo momento infatti nei due posti disponibili per giocare ci sono ben cinque giocatori tra cui scegliere e affidarsi al messicano in una gara che può decidere anche il futuro dell’allenatore stesso non è un segnale da poco.

Molto spesso Gimenez viene poi sostituito a partita in corso intorno al 60’, in una sorta di staffetta con Fullkrug. Non avrà quindi una partita intera per andare a segno, ma dovrà fare tesoro soprattutto del primo tempo per incidere.

Staremo a vedere se il messicano riuscirà a sfruttare al meglio questa chance, che potrebbe essere anche l’ultima apparizione con la maglia del Milan, per lui ma anche per altri giocatori.