Il Milan non si ferma dopo Ramos

Antonio Silva costa troppo

Mendes propone Tiago Gabriel

Occhi anche sulla Premier League

Dopo il grande investimento per Gonçalo Ramos, arrivato per una cifra record vicina agli 80 milioni di euro, il Milan non ha intenzione di considerare chiuso il proprio mercato. Anzi, la società rossonera vuole continuare a muoversi per completare la rosa e provare ad accontentare un’altra richiesta precisa di Ruben Amorim. L’allenatore portoghese, dopo aver ottenuto un rinforzo pesante in attacco, avrebbe indicato anche la necessità di inserire un difensore di alto livello. Un profilo forte, affidabile, capace di alzare il livello del reparto e dare nuove soluzioni alla squadra.Negli ultimi giorni il nome più caldo sembrava essere quello di Antonio Silva. Il difensore del Benfica era stato accostato con forza al Milan e, per caratteristiche, sembrava poter essere uno dei candidati principali per rinforzare la retroguardia rossonera. Il problema, però, riguarda la valutazione fatta dal club portoghese. Il Benfica avrebbe chiesto circa 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra che il Milan considera troppo alta, soprattutto considerando la situazione contrattuale del giocatore, in scadenza tra un anno. Per questo motivo, il Diavolo avrebbe iniziato a guardarsi intorno, valutando piste alternative sia in Italia sia all’estero.Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i profili finiti sul tavolo rossonero c’è anche Tiago Gabriel del Lecce. Il difensore portoghese classe 2004 piace da tempo al Milan ed era già stato sondato in passato anche da Igli Tare e Max Allegri. Un dettaglio non secondario riguarda il suo agente. Tiago Gabriel fa infatti parte della scuderia di Jorge Mendes, lo stesso procuratore di Antonio Silva. Dopo il raffreddamento della pista che portava al centrale del Benfica, Mendes avrebbe proposto al Milan proprio il giovane difensore del Lecce. Il club pugliese, però, non ha intenzione di fare sconti. La valutazione di Tiago Gabriel si aggirerebbe tra i 35 e i 40 milioni di euro, una cifra importante per un giocatore ancora giovane ma considerato di grande prospettiva.Il Milan, intanto, continua a monitorare anche il mercato estero. In particolare la Premier League, dove ci sono due nomi che restano sotto osservazione. Il primo è John Stones, centrale del Manchester City in scadenza di contratto.

Dopo tanti anni alla corte di Pep Guardiola, il difensore inglese potrebbe lasciare il City a parametro zero. Per il Milan rappresenterebbe un innesto di esperienza, visto che parliamo di un classe 1994 abituato a giocare ai massimi livelli. Su di lui, però, ci sarebbe anche l’interesse di alcuni club arabi, pronti eventualmente a garantire un ingaggio più alto rispetto a quello che potrebbe offrire il Diavolo.

C’è anche Lisandro Martinez

L’altro nome seguito con attenzione è quello di Lisandro Martinez. Il difensore argentino del Manchester United ha un contratto in scadenza nel 2027 e resta un profilo molto gradito ad Amorim. Il tecnico lo conosce bene, avendoci già lavorato insieme ai tempi dei Red Devils. Un fattore che potrebbe pesare, soprattutto se il Milan decidesse di puntare su un giocatore già pronto e già abituato a determinati meccanismi. La caccia al difensore, insomma, è cominciata davvero.