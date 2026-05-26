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Sono giorni cruciali in casa Milan per quanto riguarda la scelta delle figure chiave che prenderanno le redini nella prossima stagione. In questo momento, quantomeno, la grande confusione sembra essersi interrotta: con la decisione di sollevare dall’incarico tutti coloro che quest’anno hanno preso le decisioni, si è messo un punto e si spera che possa iniziare un nuovo corso privo dei problemi che hanno caratterizzato le ultime gestioni.

Quando una stagione si conclude come quella del Milan, mancando l’obiettivo e con una marea di problemi alle spalle, è giusto rifondare. Il team dirigenziale ha pagato, così come l’allenatore. Ci sarà da capire anche, sul tema giocatori, chi va e chi resta, ma prima di fare ciò serve completare l’organigramma, con un amministratore delegato, un direttore sportivo e un allenatore.

Le piste per nuovo allenatore e DS

In questo momento ci sono sul tavolo vari nomi per ognuna delle posizioni e tra questi ci sono anche diverse piste che portano a figure straniere. Partiamo dall’allenatore: al momento il nome più quotato è quello di. Quest’anno ha guidato ilad un sorprendente sesto posto in classifica ined è un profilo giovane e moderno che convince sia dal punto di vista del gioco sia per la mentalità che dà alle sue squadre.È lui il preferito di, tanto che nelle prossime ore ci aspettiamo possa avere luogo un incontro decisivo. Attenzione però perché su di lui c’è una fitta concorrenza, in particolare quella delche lo segue già da settimane.

Per quanto riguarda il DS c’è anche un nome italiano tra i candidati, ovvero quello di Fabio Paratici, già vicino a diventare il direttore sportivo del Milan un anno fa. La situazione complicata riguarda il contratto firmato da poco con la Fiorentina. Se non fosse per questo, Paratici sarebbe la figura perfetta per conoscenza del calcio italiano ed estero ed esperienza maturata in piazze importanti come Juventus e Tottenham.

Sullo sfondo resta anche Txiki Beguiristain, che in passato ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Manchester City. Da capire ancora i nomi concreti per il ruolo di amministratore delegato: Adriano Galliani resta sullo sfondo, ma al momento non c’è nulla di concreto.