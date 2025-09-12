Edoardo Benedetti

Milan, ufficiale il rinnovo della partnership con Emirates
Il Milan rinnova la storica partnership con Emirates, continua la collaborazione tra il club rossonero e la compagnia aerea iniziata nel 2007
Il Milan rinnova la storica partnership con Emirates, continua la collaborazione tra il club rossonero e la compagnia aerea iniziata nel 2007
Il Milan guarda al mercato per rinforzare la difesa: Mario Gila della Lazio è il nuovo obiettivo rossonero. Joe Gomez resta l'alternativa.
Massimiliano Allegri è stato nominato miglior allenatore del mese di settembre in Serie A. È lui l'artefice principale del rilancio del Milan
Stando alle ultime notizie, dopo Juventus-Milan ci sarebbero state delle tensioni tra Allegri e Leao: ecco cosa sarebbe successo
A Milanello riprendono gli allenamenti con un gruppo ridotto: senza i 15 nazionali, saranno solo in sei più l'infortunato Jashari.
Il presidente UEFA Ceferin chiarisce su Milan-Como a Perth: via libera UEFA solo in via eccezionale, scenario da evitare in futuro
Direttamente dalla Spagna rimbalza una pazza voce di calciomercato secondo cui il Milan starebbe pensando a un colpo da circa 40 milioni
Alessandro Nesta parla del Milan in vista di Juve-Milan di stasera: le parole dell’ex rossonero su squadra, tecnico e ambizioni stagionali
Bobo Vieri parla del nuovo stadio di San Siro, del Milan di Allegri e della sfida contro la Juventus: ecco le sue dichiarazioni.
Il padre di Santi Gimenez racconta l’esperienza del figlio al Milan tra sogni realizzati, fiducia del club e il ritorno al gol in Coppa Italia
Fabio Capello analizza Juventus-Milan: rossoneri favoriti, ma attenzione alla squadra di Tudor con tanti big in attacco e rientri importanti.
Nel post gara Massimiliano Allegri commenta la vittoria per 2-1 contro il Napoli. Le parole del tecnico sul gruppo, su Leao e su Modric
Alexis Saelemaekers ancora protagonista in rossonero: vicino il rinnovo di contratto fino al 2029 con aumento dell’ingaggio.
Milan-Napoli: Chiffi designato arbitro del big match di Serie A. Gli assistenti e gli addetti al VAR per la sfida di domenica a San Siro.
Milan Futuro-Casatese Merate 0-0: le dichiarazioni dopo il match. Oddo: "Partita complicata, nel finale pagato la stanchezza".
Milan-Lecce, le probabili scelte di Allegri per la Coppa Italia: turnover moderato, riposo per Modric, Nkunku verso l'esordio da titolare
Nelle ultime ore è spuntata una clamorosa indiscrezione di calciomercato che parla di un possibile colpaccio del Milan in vista di gennaio
Albertini sul Milan: “Non può ma deve lottare per lo scudetto”. L’ex rossonero è fiducioso per la stagione del Milan guidato da Allegri.
Bergomi analizza il momento del Milan e sottolinea l’impatto di Rabiot: il centrocampista francese ha cambiato volto alla squadra di Allegri
Vittoria convincente del Milan contro l'Udinese: le dichiarazioni di Pulisic e Gabbia nel postpartita ai microfoni di Dazn.
Chiuso il calciomercato estivo, il nuovo direttore sportivo del Milan è già al lavoro per il futuro: occhio ad alcune trattative importanti
Infortunati Milan: Pavlovic recuperato e in ballottaggio per una maglia da titolare. Leao e Maignan out a Udine, obiettivo rientro col Napoli
Pareggio 2-2 tra Milan e Leon in Serie D: spicca la rete di Balentien, il giovane classe 2006 si conferma tra i prospetti più interessanti
Milan, occhio ai nuovi obiettivi di calciomercato per il futuro: Allegri ha un nome in testa. Le ultime news da Sky Sport
Laura Giuliani premiata dal Milan per le 100 presenze in rossonero: il riconoscimento consegnato da Giorgio Furlani e il messaggio sui social
Rigore non dato su Nkunku in Milan-Bologna: stop a Marcenaro e Fabbri, cresce la polemica e si attendono spiegazioni dal designatore Rocchi
Rigore non dato su Nkunku: Fabio Caressa a Sky Sport parla di un triplo errore incomprensibile commesso da arbitro e VAR.
Allegri commenta a DAZN la vittoria per 1-0 sul Bologna. Il tecnico risponde alle domande su Modric, l'infortunio di Maignan e l'espulsione
Leao out per infortunio al soleo: Allegri annuncia che l’attaccante del Milan tornerà solo contro il Napoli nella 5ª giornata di Serie A.
C'è un gioiello che ha stregato Allegri e che potrebbe ritornare di moda in vista delle prossime sessioni di calciomercato in ottica Milan