Il Milanista
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Edoardo Benedetti

Redattore

Laureato in marketing, giornalista pubblicista. Redattore per 5 siti web della GeoEditrice. Lo sport è la mia passione, il calcio una fede che mi piace raccontare con dovizia di particolari.

Daniele Chiffi

La designazione arbitrale per Milan-Napoli

E. Benedetti

Milan-Napoli: Chiffi designato arbitro del big match di Serie A. Gli assistenti e gli addetti al VAR per la sfida di domenica a San Siro.

Christopher Nkunku

Milan-Lecce, la probabile formazione di Allegri

E. Benedetti

Milan-Lecce, le probabili scelte di Allegri per la Coppa Italia: turnover moderato, riposo per Modric, Nkunku verso l'esordio da titolare

Demetrio Albertini

Milan, Albertini: “Allegri sa come si vince”

E. Benedetti

Albertini sul Milan: “Non può ma deve lottare per lo scudetto”. L’ex rossonero è fiducioso per la stagione del Milan guidato da Allegri.

Massimo Oddo, allenatore Milan Futuro

Milan Futuro-Leon 2-2: a segno anche Balentien

E. Benedetti

Pareggio 2-2 tra Milan e Leon in Serie D: spicca la rete di Balentien, il giovane classe 2006 si conferma tra i prospetti più interessanti

Leao e Allegri

Allegri su Leao: “Lo rivedremo col Napoli”

E. Benedetti

Leao out per infortunio al soleo: Allegri annuncia che l’attaccante del Milan tornerà solo contro il Napoli nella 5ª giornata di Serie A.