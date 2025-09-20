Post-partita, Pulisic: "Quanti gol? L'importante è la vittoria"
Home > News Milan

Post-partita, Pulisic: “Gol? L’importante è la vittoria”

Edoardo Benedetti
Milano
20 Settembre, 23:45
Christian Pulisic
Vittoria convincente del Milan contro l'Udinese: le dichiarazioni di Pulisic e Gabbia nel postpartita ai microfoni di Dazn.

Al termine della vittoria del Milan contro l’Udinese, Christian Pulisic, autore di due gol e un assist e premiato come Player of the Match, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

Quanti premi di POTM hai già a casa, hai perso il conto?
“Non lo so. Forse dieci. Ma l’importante è la vittoria”.

Su Modric e Rabiot e l’esperienza che hanno aggiunto a una squadra già ricca di qualità:
“Abbiamo una squadra con molti giocatori forti. Modric e la sua esperienza ci aiutano tanto. Dobbiamo continuare così”.

A quanti gol vuoi arrivare?
“Non lo so, per me è più importante vincere trofei e partite. Gol e assist arrivano sempre”.

Le parole di Gabbia

Dopo Pulisic, ha parlato anche Matteo Gabbia, stasera con la fascia da capitano del Milan: “È una bella soddisfazione questa sera. La quadra dobbiamo dimostrare di averla trovata in ogni partita. Stasera ce la godiamo, da domani testa alla Coppa Italia che è un nostro obiettivo”.

Leggi anche

Stefania Palminteri · 21 Settembre, 11:30
Ordine: “Orgoglio e disciplina, Modric indica la strada giusta”
Franco Ordine è intervenuto tra le righe di Il Corriere dello Sport in cui ha parlato della vittoria del Milan contro l'Udinese
Stefania Palminteri - 21 Settembre, 10:00
Hernanes: “Nella scacchiera del Milan per me Pulisic è la regina”
Stefania Palminteri - 21 Settembre, 08:30
Udinese-Milan 0-3: ecco i titoli dei giornali in merito al match
Riccardo Focolari - 20 Settembre, 23:55
Post-partita, Landucci: “Sapevamo di dover lavorare sui gol subiti”
Stefania Palminteri - 20 Settembre, 20:30
RIVIVI IL LIVE| Udinese-Milan 0-3: due volte Pulisic e Fofana
Stefania Palminteri - 20 Settembre, 20:30
Pre partita, Rabiot: “Mi sono trovato bene subito, sono pronto”
Stefania Palminteri - 20 Settembre, 20:26
Pre partita, Landucci: “Partita determinante, Gimenez sta bene”
x