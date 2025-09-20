Post-partita, Pulisic: “Gol? L’importante è la vittoria”

Vittoria convincente del Milan contro l'Udinese: le dichiarazioni di Pulisic e Gabbia nel postpartita ai microfoni di Dazn.

Al termine della vittoria del Milan contro l’Udinese, Christian Pulisic, autore di due gol e un assist e premiato come Player of the Match, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

Quanti premi di POTM hai già a casa, hai perso il conto?

“Non lo so. Forse dieci. Ma l’importante è la vittoria”.

Su Modric e Rabiot e l’esperienza che hanno aggiunto a una squadra già ricca di qualità:

“Abbiamo una squadra con molti giocatori forti. Modric e la sua esperienza ci aiutano tanto. Dobbiamo continuare così”.

A quanti gol vuoi arrivare?

“Non lo so, per me è più importante vincere trofei e partite. Gol e assist arrivano sempre”.

Le parole di Gabbia

Dopo Pulisic, ha parlato anche Matteo Gabbia, stasera con la fascia da capitano del Milan: “È una bella soddisfazione questa sera. La quadra dobbiamo dimostrare di averla trovata in ogni partita. Stasera ce la godiamo, da domani testa alla Coppa Italia che è un nostro obiettivo”.