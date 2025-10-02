Gimenez, parla il padre: “Al Milan sta vivendo un sogno”

Il padre di Santi Gimenez racconta l’esperienza del figlio al Milan tra sogni realizzati, fiducia del club e il ritorno al gol in Coppa Italia

Christian Gimenez, padre dell’attaccante del Milan, Santiago Gimenez, ha raccontato al podcast sportivo messicano Por mis pelotas il momento che sta vivendo suo figlio. In estate Santi era finito al centro di diverse voci di mercato, ma alla fine è rimasto al Milan, il club che ha sempre sognato. Ad oggi, mister Allegri conta spesso su di lui e dopo un digiuno iniziale Gimenez è anche riuscito a trovare la via del gol.

Le parole di papà Gimenez

“Ad un certo punto ci sono stati molti cambiamenti al Milan: è andato via il direttore sportivo, anche l’allenatore. La verità è che sono andati via i due attaccanti e Santi è rimasto, quindi sì, ci sono state molte voci. Ma alla fine hanno ritenuto che la cosa migliore fosse che Santi restasse. E niente, è molto felice fin dall’inizio. Quando eravamo in Olanda, era cercato anche da altre squadre, ma quando è spuntato il Milan ha detto: ‘Milan’. Ed è stato tutto Milan, Milan, Milan. Su sette opzioni, quando è arrivato il Milan per lui è stato subito chiaro. Quindi tutto quello che sta vivendo lì è un sogno, e noi lo stiamo accompagnando sempre”.

Sul ritorno al gol:

“È una bella notizia. In verità parlavo molto con lui e non mi preoccupava troppo la mancanza di gol, perché si creava occasioni. Ne parlavamo molto anche con il profe Mesa, che è una sorta di mentore per la sua carriera. Santi parla con lui e con me e spesso quello che gli dicevamo era di stare tranquillo. Perché, al di là del gol, si stava creando opportunità, lavorando per la squadra e facendo quello che l’allenatore chiedeva. Tutto quello che diceva Allegri, noi lo vedevamo, ma mancava il gol. La verità è che lui è molto felice. È un ragazzo di qui, dà tutto quello che ha”.