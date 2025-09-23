Milan-Lecce, la probabile formazione di Allegri

Milan-Lecce, le probabili scelte di Allegri per la Coppa Italia: turnover moderato, riposo per Modric, Nkunku verso l'esordio da titolare

Stasera il Milan tornerà in campo a San Siro per la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, decisiva per passare agli ottavi di finale e portare avanti la competizione. Allegri farà di sicuro qualche cambio rispetto all’11 titolare visto ad Udine, ma il turnover non sarà totale, perché la necessità è quella di vincere e passare il turno e la sfida non va presa sotto gamba. Analizziamo ora quali potrebbero essere le scelte del mister.

Le ipotesi di formazione

In porta potrebbe ancora essere confermato Terracciano. Anche se Maignan sta bene ed ha recuperato, per evitare rischi potrebbe andare in panchina. In difesa ci sarà spazio dal primo minuto per De Winter, non è ancora chiaro al 100% al posto di chi: secondo la Gazzetta dello Sport, prenderà il posto di Gabbia, con eventualmente Tomori e Pavlovic vicino a lui.

Sugli esterni potrebbe esserci qualche sorpresa: a sinistra Allegri valuta di inserire Bartesaghi al posto di Estupinan, mentre a destra dovrebbe essere confermato Saelemaekers; Athekame è l’alternativa, ma inizialmente dovrebbe accomodarsi in panchina.

A centrocampo riposerà sicuramente Modric, con Ricci al suo posto come regista. Ai suoi lati come mezze ali ci sarà ancora l’imprescindibile Rabiot con uno tra Fofana e Loftus-Cheek, ancora c’è da sciogliere questo dubbio ma noi possiamo azzardare il secondo, dato che la scorsa volta è partito dalla panchina.

In attacco ci sarà nuovamente Santiago Gimenez, a cui Allegri rinnova la fiducia in attesa che possa finalmente sbloccarsi. Accanto a lui quasi sicuramente ci sarà l’esordio da titolare di Nkunku, mentre Pulisic riposerà inizialmente.

Probabile Milan (3-5-2):

Terracciano

Tomori, De Winter, Pavlovic

Saelemakaers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi

Nkunku, Gimenez