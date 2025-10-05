Nesta sul Milan: “Squadra attrezzata per fare qualsiasi cosa”

Alessandro Nesta parla del Milan in vista di Juve-Milan di stasera: le parole dell’ex rossonero su squadra, tecnico e ambizioni stagionali

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista di Juventus-Milan, big match in programma questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Nella lunga chiacchierata si è soffermato su diversi aspetti: l’inizio di stagione del Milan, l’allenatore Massimiliano Allegri – che lo ha guidato ai tempi del Milan – e anche su alcuni singoli.

“Mi aspettavo quest’inizio di stagione del Milan. Anche la sconfitta iniziale: in Serie A fino all’ottava giornata possono succedere cose imprevedibili. Poi però mi aspettavo anche il Milan di oggi: è arrivato Tare, un grande direttore sportivo che sa tanto di calcio, oltre a essere una grande persona. Per il club è un plus. E poi il ritorno di Allegri, che in queste situazioni dà il meglio di sé. È in gamba, sa mettere a posto le cose, sistemare i giocatori nelle posizioni giuste, identificare e valorizzare le caratteristiche di ognuno, restituire ordine dove c’era il caos. E non scordiamo un altro aspetto chiave: la squadra è forte“.

“Su Max c’è un pregiudizio: allenare la Juve o il Milan è totalmente differente. La Juve storicamente è una squadra tosta e difficile da affrontare, ma nel nostro Milan Allegri giocava con Robinho, Cassano, Seedorf, Pirlo, Ibra… I giocatori e i club che alleni fanno la differenza: la Juve non è mai stata bella ma vincente. Al Milan se non giocavi bene duravi poco con Berlusconi…“.

“La squadra è attrezzata per fare qualsiasi cosa, ma consiglierei di non alzare troppo le aspettative. Ecco, non li vedo pronti per portare il peso di dover vincere lo scudetto, ma non è che non possa farlo“.