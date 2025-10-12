Il Milan pensa alla difesa: spunta il nome di Mario Gila

Il Milan guarda al mercato per rinforzare la difesa: Mario Gila della Lazio è il nuovo obiettivo rossonero. Joe Gomez resta l'alternativa.

Il Milan ha aperto questo campionato con soli tre gol subiti e pochissime occasioni concesse dopo le prime sei giornate. Merito di tutta la squadra, ma soprattutto del reparto difensivo e di Allegri. Tuttavia, la dirigenza ha comunque intenzione di puntellare ulteriormente il reparto arretrato nelle prossime sessioni di mercato.

Mario Gila nel mirino del Milan

Come riportato oggi da Tuttosport, il nome nuovo spuntato in casa rossonera sarebbe quello di Mario Gila della Lazio. Lo spagnolo, classe 2000, cresciuto nel vivaio del Real Madrid, sarebbe uno dei profili più graditi dalla dirigenza, con il Ds Igli Tare in testa, dato che fu proprio lui, ai tempi della Lazio, a portarlo in biancoceleste.

Gila potrebbe essere un profilo ideale: ha già esperienza in Serie A, è affidabile, giovane e molto bravo anche con la palla tra i piedi. Tutte caratteristiche che lo renderebbero un acquisto da Milan. Occhio però alla concorrenza dell’Inter, che lo sta monitorando già da un po’ di tempo, è uno dei nomi nella shortlist nerazzurra per cercare ringiovanire un po’ il proprio reparto arretrato. C’è poi da capire cosa avrà da dire in proposito la Lazio, per cui Gila è incedibile, ma potrebbe essere lo stesso giocatore ad un certo punto a voler cambiare aria, chiedendo la cessione.

Tra le alternative in difesa per il Milan resta anche Joe Gomez del Liverpool, operazione sfumata all’ultimo durante il mercato estivo. Ma non è escluso che il club rossonero possa tornare alla carica nei prossimi mesi.