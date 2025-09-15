Caressa sul rigore negato al Milan: “Tre errori nella stessa azione”

Rigore non dato su Nkunku: Fabio Caressa a Sky Sport parla di un triplo errore incomprensibile commesso da arbitro e VAR.

Fabio Caressa ha commentato a Sky Sport uno degli episodi più discussi della partita di ieri sera tra Milan e Bologna: il rigore non assegnato ai rossoneri per fallo su Nkunku. Una decisione che, agli occhi di molti, rappresenta un grave errore da parte di arbitro e VAR e che ha portato anche all’espulsione di Massimiliano Allegri per proteste.

Il commento di Caressa

“Record del mondo che arbitro e VAR facciano tre errori nella stessa azione. Secondo me è una delle cose meno comprensibili. Vi spiego tecnicamente come dovrebbe essere andata: il primo contatto c’è, considerato una spinta dal VAR, ma il secondo contatto non c’è a giudizio dell’arbitro andato al monitor. L’unico problema è che il contatto precedente è un rigore clamoroso su cui il VAR non è intervenuto perché probabilmente è una spinta e non si può intervenire”.