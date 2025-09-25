Milan Futuro-Casatese Merate, le parole di Oddo dopo lo 0-0

Milan Futuro-Casatese Merate 0-0: le dichiarazioni dopo il match. Oddo: "Partita complicata, nel finale pagato la stanchezza".

Il Milan Futuro ha pareggiato 0-0 contro la Casatese Merate nella sfida valida per la quarta giornata di Serie D. Una gara combattuta ma forse giocata un po’ col freno a mano tirato da parte dei rossoneri, ecco il commento del tecnico Massimo Oddo al termine del match.

Le dichiarazioni di mister Oddo

“Primo tempo direi che abbiamo fatto la partita con un buon possesso palla, senza creare troppe occasioni, d’altronde è stata una partita molto molto dura con un campo piccolo, non messo bene, quindi ci volevano 3-4 controlli per aggiustarsi il pallone. E’ stata una partita molto complicata, contro una squadra molto solida, molto rocciosa, molto esperta e molto fisica, abbiamo pagato sotto quel punto di vista. Alla fine il punto è giusto per quello che si è visto in campo, sul finire abbiamo anche pagato la stanchezza per le tante gare ravvicinate”.

Le parole del portiere Pittarella

Ecco anche le dichiarazioni del portiere del Milan Futuro, Matteo Pittarella, titolare nella sfida contro la Casatese Merate e autore di un’ottima prova:

“E’ stata una partita abbastanza difficile tra campo con la pioggia e atmosfera. Abbiamo avuto diverse occasioni ma non siamo riusciti a concludere tanto. La squadra c’è, siamo sulla giusta strada, possiamo fare tanto in questa stagione, soprattutto nella crescita per tutti. Sono felice della mia prestazione, speriamo di continuare così.”

Sul gruppo portieri:

“Fantastico, dalla prima squadra alla primavera. Mi aiuta molto allenarmi con la prima squadra perché trovo un altro livello rispetto al mio. Provo a lavorare, crescere e migliorare tutti i giorni, sono molto contento”.