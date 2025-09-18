Milan Futuro-Leon 2-2: a segno anche Balentien
Milan Futuro-Leon 2-2: a segno anche Balentien

Edoardo Benedetti
Milano
18 Settembre, 11:10
Massimo Oddo, allenatore Milan Futuro
Pareggio 2-2 tra Milan e Leon in Serie D: spicca la rete di Balentien, il giovane classe 2006 si conferma tra i prospetti più interessanti

Termina 2-2 il recupero della prima giornata di Serie D tra Milan Futuro e Leon. Pareggio amaro per i ragazzi guidati da mister Massimo Oddo, che erano passati in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Perina e Balentien, per poi subire la rimonta degli avversari.
Il commento di Oddo al termine del match:
“Non abbiamo fatto sicuramente un buon primo tempo, molto frenetico e confusionario. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio a calcio, creato qualche occasione e trovato due gol meritati”.

Buone notizie per il futuro

Tra i segnali positivi c’è stata la rete di Balentien, giocatore nel giro della prima squadra e sceso in campo nel finale a Lecce. Il giovane classe 2006 è un prospetto molto interessante su cui sia il club che Allegri puntano molto per il futuro.

Finita la partita, il ragazzo ha scritto un breve messaggio sui social, augurandosi che quello segnato possa essere il primo gol di tanti con la maglia rossonera: “Primo gol con il club, ora testa al prossimo”.

