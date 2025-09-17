Milan Femminile, Laura Giuliani festeggia le 100 presenze
Milan Femminile, Laura Giuliani festeggia le 100 presenze

Edoardo Benedetti
Milano
17 Settembre, 10:57
Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile
Laura Giuliani premiata dal Milan per le 100 presenze in rossonero: il riconoscimento consegnato da Giorgio Furlani e il messaggio sui social

Laura Giuliani, numero 1 del Milan Femminile, ha raggiunto le 100 presenze in rossonero e il club ha deciso di premiarla con un riconoscimento speciale. In particolare, Giorgio Furlani, CEO del Milan, si è recato al Centro Sportivo Vismara in rappresentanza della società per consegnare il premio e applaudire Giuliani insieme a tutto lo staff e alle sue compagne di squadra.

Il post social di Laura Giuliani

Sul proprio profilo Instagram, Laura Giuliani ha condiviso tutta la sua gioia per questo traguardo:
“Una sorpresa speciale per cui ringrazio il club, lo staff e le mie compagne per il supporto e la possibilità che mi danno ogni giorno di fare della mia più grande passione il mio lavoro con entusiasmo, amore e infinita curiosità di conoscere, approfondire e migliorarmi. 100 in Rossonero, da condividere con quanti mi hanno accompagnata in questo percorso in continua evoluzione”.

