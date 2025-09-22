Milan, pazza idea di mercato per gennaio: "Colpo folle!"
Milan, pazza idea di mercato per gennaio: “Colpo folle!”

Edoardo Benedetti
Milano
22 Settembre, 13:04
Colpo grosso per il calciomercato del Milan.
Nelle ultime ore è spuntata una clamorosa indiscrezione di calciomercato che parla di un possibile colpaccio del Milan in vista di gennaio

Sul finire dell’ultima finestra di calciomercato, il Milan aveva già provato a strappare un difensore al Liverpool. Il nome era quello di Joe Gomez, con i contatti che erano stati positivi ma che, complice anche il poco tempo a disposizione, non avevano portato alla fumata bianca.

Il club rossonero, però, non sembra intenzionato a fermarsi qui e potrebbe tornare alla carica già a gennaio. Stavolta, però, il nome che circola è ancora più importante: un vero big dei Reds che potrebbe rappresentare un colpo di livello internazionale a costi vantaggiosi. Insomma, una vera e propria occasionissima di mercato per il Milan.

Milan, nuova suggestione di calciomercato per gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni, a finire nel mirino del Milan questa volta sarebbe Andrew Robertson. L’esterno scozzese è in scadenza di contratto con il Liverpool a fine stagione e il rinnovo, al momento, non sembra una pista percorribile. Una separazione che appare sempre più probabile e che sta attirando l’interesse di diversi club europei, con l’Atletico Madrid pronto a inserirsi. Occhio però al Milan.

Il Diavolo infatti potrebbe decidere di muoversi in anticipo per bruciare la concorrenza. L’idea sarebbe quella di provare a chiudere l’affare già a gennaio, approfittando del prezzo più basso legato alla situazione contrattuale del giocatore. L’arrivo di Robertson porterebbe esperienza e qualità sulla corsia mancina, dove il duo Estupinan-Bartesaghi non ha ancora dato certezze assolute.

Resta da capire se la società investirà in questa direzione nella finestra invernale, ma una cosa è certa: il Liverpool è pronto ad ascoltare offerte pur di non perdere Robertson a parametro zero. Staremo a vedere, intanto registriamo l’indiscrezione di calciomercato che sta aleggiando in orbita Milan negli ultimi giorni.

