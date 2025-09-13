Allegri su Leao: “Lo rivedremo col Napoli”

Leao out per infortunio al soleo: Allegri annuncia che l’attaccante del Milan tornerà solo contro il Napoli nella 5ª giornata di Serie A.

Mister Massimiliano Allegri è intervenuto oggi in conferenza stampa, rispondendo anche a una domanda sugli infortunati e facendo il punto sull’infermeria del Milan. A sorprendere è la situazione legata a Rafael Leao, che sembrava potesse recuperare in tempi brevi da problema al polpaccio, ma sarà costretto a restare fermo più del previsto.

Le condizioni di Leao

Ecco le dichiarazioni di Allegri: “Leao ha un problema al soleo. Elongazione o stiramento non cambia niente, è un muscolo pericoloso. Non ci sarà domani, non ci sarà secondo me a Udine, secondo me lo vedremo col Napoli. Il soleo è un muscolo pericoloso. […] Gli altri stanno tutti bene, abbiamo infortunati solo Leao e Jashari, che aspettiamo con i tempi giusti”.

Leao quindi, dopo le prime due giornate di campionato, sarà costretto a saltare anche la terza e la quarta, con l’obiettivo di rivederlo alla quinta nel big match contro il Napoli. L’auspicio di addetti ai lavori e tifosi è che possa tornare al 100% senza complicazioni.