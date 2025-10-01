Capello: “Bianconeri più indietro rispetto al Milan”
Capello: "Bianconeri più indietro rispetto al Milan"

Edoardo Benedetti
Milano
1 Ottobre, 11:06
Fabio Capello ex allenatore del Milan
Fabio Capello analizza Juventus-Milan: rossoneri favoriti, ma attenzione alla squadra di Tudor con tanti big in attacco e rientri importanti.

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, dopo i commenti positivi sulla vittoria con il Napoli, ha analizzato alla Gazzetta dello Sport, il prossimo big match che vedrà il Milan impegnato a Torino contro la Juventus. L’ex mister mette avanti i rossoneri, spiegando quelle che second lui sono le differenze attuali tra le due squadre:
“I bianconeri sono più indietro rispetto al Milan, non hanno ancora un gioco definito, vivono delle fiammate di Yildiz e Conceiçao. In più, saranno reduci da una trasferta delicata in Champions contro il Villarreal. Ma al di là del momento, alla Juve manca qualità e pensiero in mediana. Ecco, pure a Tudor servirebbe un bel Modric”.

Occhio a sottovalutare la Juve

Capello continua ad esaltare il Milan, ma noi per dovere di cronaca dobbiamo mettere comunque in guardia dal sottovalutare la Juventus di Tudor. I bianconeri hanno già dimostrato di essere una squadra ostica, con molte individualità di spessore e una rosa ampia in grado di reggere anche più impegni nella stessa settimana. Basti pensare alle tante alternative che hanno in attacco: oltre a Yildiz e Conceiçao citati da Capello, ci sono David, Openda, Vlahovic e Zhegrova. Senza dimenticare anche il fatto che due giocatori fondamentali come Bremer e Kephren Thuram non prenderanno parte alla trasferta di Villarreal, ma saranno invece a disposizione proprio contro il Milan.

