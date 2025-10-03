Milan, Vieri su San Siro: “Finalmente, bisogna andare avanti”

Bobo Vieri parla del nuovo stadio di San Siro, del Milan di Allegri e della sfida contro la Juventus: ecco le sue dichiarazioni.

Durante la presentazione della Cittadella dello Sport di Tortona, era presente Christian (Bobo) Vieri che tra le varie cose ha parlato anche di Milan, toccando diversi temi. In particolare, l’ex centravanti, ha parlato del futuro di San Siro, del buon momento del Milan guidato da Massimiliano Allegri, e soprattutto dell’attesissima sfida di domenica sera contro la Juventus.

Le parole di Vieri su San Siro e sul Milan

Su San Siro:

“Dico finalmente. Bisogna andare avanti, siamo l’unico paese senza stadi moderni: hanno buttato giù Wembley, si può buttare giù qualsiasi cosa. Ci vuole, non vedo l’ora“.

Sul Milan di Allegri:

“Ha iniziato alla grande. Ha perso con la Cremonese e tutti addosso, ora sta andando bene. Ma mancano tantissime partite”.

Su Juve-Milan di domenica sera:

“La Juve ha giocato ieri sera, ha giorni in meno per recuperare. È una partita importante, sono curioso perché la guarderà tutto il mondo“.