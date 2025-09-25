La designazione arbitrale per Milan-Napoli

Milan-Napoli: Chiffi designato arbitro del big match di Serie A. Gli assistenti e gli addetti al VAR per la sfida di domenica a San Siro.

Dopo la vittoria di Coppa Italia contro il Lecce, è già tempo di pensare alla prossima sfida. Domenica alle 20:45 il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Napoli. Ecco la designazione arbitrale per questa prestigiosa sfida della quinta giornata di Serie A.

La squadra arbitrale scelta da Rocchi

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali della quinta giornata: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione di Milan-Napoli a Daniele Chiffi, della sezione di Padova. Insieme a lui ci saranno Meli e Alasso come assistenti, mentre Marinelli sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Marini e Doveri.

Chiffi ha già arbitrato il Milan in 13 occasioni, con un bilancio di 9 vittorie rossonere, 3 pareggi e 1 sola sconfitta. Il bilancio col Napoli è sempre di 13 match arbitrati, con 11 vittorie e 2 pareggi, nessuna sconfitta per i partenopei quando a dirigere la gara c’è stato Chiffi. Chissà che in questo big match non si possa invertire il trend, anche se, come tutti i big match, sarà una partita equilibrata in campo e delicata nella gestione arbitrale, specialmente al VAR dopo tutte le polemiche di quest’ultimo periodo.