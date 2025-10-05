Milan, bomba di calciomercato dalla Spagna: “Colpo clamoroso!”

Direttamente dalla Spagna rimbalza una pazza voce di calciomercato secondo cui il Milan starebbe pensando a un colpo da circa 40 milioni

Come vi stiamo raccontando ormai già da diverso tempo, uno dei prossimi grandi obiettivi di calciomercato del Milan sarà sicuramente un nuovo attaccante di spessore e di livello. Ecco perché in orbita rossonera stanno già circolando diversi nomi importanti in vista del futuro.

Quello di Lewandowski è sicuramente il più pesante e rumoroso, ma anche complicato per questioni economiche relative all’ingaggio del fuoriclasse polacco, che è in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno. Le alternative, comunque, non mancano di certo.

Ad esempio vi abbiamo parlato di altri due centravanti di ruolo come Sorloth dell’Atletico Madrid – prima punta fisica e molto forte nel gioco aereo – e Mikautadze del Villarreal. Due opzioni di mercato per l’attacco che il Milan starebbe monitorando con attenzione. Ma il nome più clamoroso in assoluto è spuntato proprio in queste ultime ore.

Nuova suggestione di calciomercato per l’attacco del Milan

Secondo il noto quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo, il Milan avrebbe infatti messo gli occhi su Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano, 28 anni, vorrebbe lasciare l’Arsenal ma la valutazione dei Gunners è importante: circa 35/40 milioni di euro, una cifra dunque piuttosto alta. C’è però un tema fisico non secondario da tenere in considerazione.

Gabriel Jesus sta recuperando da una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e il suo rientro è previsto non prima di dicembre 2025 o gennaio 2026. Una problematica importante, che impone più di una riflessione in casa Milan. I rossoneri ci sono già passati in estate con Boniface, quindi l’attenzione a questo tipo di situazioni è alta. Sul giocatore, le cui qualità rimangono comunque indiscutibili, non ci sarebbe solo il Milan: anche l’Everton avrebbe manifestato interesse per lui. Altro nome – decisamente clamoroso – da tenere dunque in considerazione per l’attacco del futuro del Milan.