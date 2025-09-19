Milan, il punto sugli infortunati in vista di Udine

Infortunati Milan: Pavlovic recuperato e in ballottaggio per una maglia da titolare. Leao e Maignan out a Udine, obiettivo rientro col Napoli

Oltre a Jashari, che ne avrà ancora per un paio di mesi, gli infortunati del Milan al termine dello scorso match con il Bologna erano tre: Pavlovic, Leao e Maignan. Le notizie che arrivano da Milanello parlano di un Pavlovic completamente recuperato: il centrale serbo si è allenato normalmente in gruppo ed è in ballottaggio con De Winter per una maglia da titolare.

Gli assenti sicuri

Per quanto riguarda Maignan e Leao, entrambi saranno assenti nel match di domani contro l’Udinese e anche nella sfida di Coppa Italia contro il Lecce di martedì. L’obiettivo è provare a rientrare già con il Napoli domenica prossima. Ieri Maignan si è allenato sul campo ma svolgendo un lavoro personalizzato, mentre Leao ha proseguito il lavoro individuale in palestra. Le possibilità di rivedere il portoghese in campo già contro il Napoli, però, non sembrano alte, considerando che è fermo ormai da più di un mese.