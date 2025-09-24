Alexis Saelemaekers protagonista del Milan: il rinnovo è in arrivo
Alexis Saelemaekers protagonista del Milan: il rinnovo è in arrivo

Edoardo Benedetti
Milano
24 Settembre, 13:36
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers ancora protagonista in rossonero: vicino il rinnovo di contratto fino al 2029 con aumento dell’ingaggio.

Nessun gol ancora a referto, ma due assist tra Serie A e Coppa Italia per un Alexis Saelemaekers sempre più protagonista di questo nuovo Milan firmato Massimiliano Allegri. Il belga, tornato al Milan dopo due anni di prestito tra Bologna e Roma, è finalmente riuscito a prendersi il suo meritato posto nella squadra rossonera. Allegri non rinuncia a lui neanche in una sfida come quella di ieri sera in Coppa Italia, dove c’è spazio anche per un po’ di turnover, Saelemaekers non si è risparmiato ed è stato votato come MVP del match.

Continuità e valorizzazione in campo

Il merito principale di questa continuità in campo è dovuto alla crescita del giocatore durante questi anni sotto tutti i punti di vista, non solo quello tecnico. Meriti vanno anche ad Allegri, che appena arrivato l’ha messo tra i cardini del progetto, e alla collocazione tattica, probabilmente quella perfetta per le sue caratteristiche. Saelemaekers è molto duttile, ma ma la posizione di esterno del 3-5-2 a tutta fascia è il ruolo che lo valorizza di più in campo.

Per Saelemakers a breve potrebbe arrivare anche il tanto atteso rinnovo di contratto: quello attuale scade nel 2027, ma si vocifera già da qualche settimana di una proposta di prolungamento fino al 2029, con aumento dell’ingaggio dagli attuali 1,5 milioni a circa 3 milioni, giusta ricompensa per un giocatore che è ormai diventato un punto fermo di questo Milan.

