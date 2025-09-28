Postpartita, Allegri: “Sofferto, ma se giochiamo con questo spirito...”

Nel post gara Massimiliano Allegri commenta la vittoria per 2-1 contro il Napoli. Le parole del tecnico sul gruppo, su Leao e su Modric

Al termine del match vinto dal Milan per 2-1 contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN mister Massimiliano Allegri commentando la sofferta vittoria dei suoi, ottenuta dopo una prova di grande sacrificio.

Le parole di Allegri a DAZN

Era un test importante e sono contento, era difficile contro un Napoli che ha qualità. L’espulsione e il rigore ci hanno costretto a giocare cosi ma abbiamo allenato bene la fase difensiva. I ragazzi sono stati bravi, ora ci godiamo la vittoria ma da domani penseremo all’ultima partita prima della sosta. Bisogna continuare a lavorare, stasera abbiamo fatto un passettino in avanti. Partite così sofferte ce ne saranno altre ma se le giochi con questo spirito le puoi portare a casa. Ora rientrerà Leao che deve trovare la condizione, e Nkunku sta crescendo.

Sul modo di stare in campo:

“Dalla partita contro l’Arsenal ho pensato di giocare in questo modo, col doppio mediano e Leao punta, poi tutto dipende dalle caratteristiche dei trequartisti, ma noi lavoriamo così e cambiamo durante l’allenamento per trovare soluzioni diverse.”

Sul ruolo di Leao:

“Davanti abbiamo lui, Pulisic, Gimenez, Nkunku, Loftus-Cheek. Ne ho tanti, la cosa importate è che tutti migliorino la condizione. Mi dispiace non aver messo Nkunku oggi. Gimenez ha lavorato bene. La cosa importante è che quelli che vanno in campo corrano tanto”

Su Modric:

“È tanto intelligente che davanti alla difesa in questo campionato può darti qualità e gestire meglio. Abbiamo subito più tiri contro il Bari che con la Cremonese paradossalmente. Ma la verità è che i giocatori più giocano insieme e più faranno meglio”.