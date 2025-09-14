Postpartita, Allegri: “La squadra è rimasta compatta”

Allegri commenta a DAZN la vittoria per 1-0 sul Bologna. Il tecnico risponde alle domande su Modric, l'infortunio di Maignan e l'espulsione

L’allenatore rossonero, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Milan–Bologna 1-0. Queste le sue dichiarazioni a caldo:

Su Luka Modric:

Luka è un giocatore straordinario, è un piacere vederlo giocare, è un ragazzo veramente umile. È meraviglioso, sa dove finisce la palla un minuto primo. Tutti i ragazzi hanno fatto una bella partita, era importante vincere in casa non subendo gol. Nei momenti di difficoltà la squadra è rimasta compatta. In quei momenti è importante non disunirsi.

Su Santi Gimenez:

Ha corso molto, si è dato da fare, ha pressato. Ha avuto 2-3 occasioni importanti, è vero, ma ci è arrivato poco lucido dopo tutto il lavoro che ha fatto per la squadra, ha lavorato anche di sponda. È un bravo ragazzo, è stato molto bravo anche tecnicamente, sono molto contento.

Sull’infortunio di Maignan:

Sicuramente a Udine non ci sarà, il polpaccio è pericoloso. C’è Terracciano che ha fatto un bel debutto a San Siro, sono contento, poi abbiamo Torriani che è molto bravo. L’importante è lavorare di squadra come questa sera. Poi bisogna avere lo spirito giusto, un passettino alla volta, con calma.

Sull’espulsione:

“Espulsione? Niente di che, c’è stato l’episodio del rigore. In quel momento, ho avuto da ridire un po’ col quarto uomo ma niente di che. Per fortuna la giacca mi ha salvato.

Sul gruppo:

È un gruppo di ragazzi straordinario, lavorano duro e tutti stanno cercando di farlo per raggiungere l’obiettivo non semplice della Champions. Bisogna migliorare, ma i ragazzi stanno facendo molto bene. Lavoriamo tutti i giorni per migliorare.