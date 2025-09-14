Postpartita, Allegri: "La squadra è rimasta compatta"
Home > News Milan

Postpartita, Allegri: “La squadra è rimasta compatta”

Edoardo Benedetti
Milano
14 Settembre, 23:38
Massimiliano Allegri
Allegri commenta a DAZN la vittoria per 1-0 sul Bologna. Il tecnico risponde alle domande su Modric, l'infortunio di Maignan e l'espulsione

L’allenatore rossonero, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di MilanBologna 1-0. Queste le sue dichiarazioni a caldo:

Su Luka Modric:

Luka è un giocatore straordinario, è un piacere vederlo giocare, è un ragazzo veramente umile. È meraviglioso, sa dove finisce la palla un minuto primo. Tutti i ragazzi hanno fatto una bella partita, era importante vincere in casa non subendo gol. Nei momenti di difficoltà la squadra è rimasta compatta. In quei momenti è importante non disunirsi.

Su Santi Gimenez:

Ha corso molto, si è dato da fare, ha pressato. Ha avuto 2-3 occasioni importanti, è vero, ma ci è arrivato poco lucido dopo tutto il lavoro che ha fatto per la squadra, ha lavorato anche di sponda. È un bravo ragazzo, è stato molto bravo anche tecnicamente, sono molto contento.

Sull’infortunio di Maignan:

Sicuramente a Udine non ci sarà, il polpaccio è pericoloso. C’è Terracciano che ha fatto un bel debutto a San Siro, sono contento, poi abbiamo Torriani che è molto bravo. L’importante è lavorare di squadra come questa sera. Poi bisogna avere lo spirito giusto, un passettino alla volta, con calma.

Sull’espulsione:

“Espulsione? Niente di che, c’è stato l’episodio del rigore. In quel momento, ho avuto da ridire un po’ col quarto uomo ma niente di che. Per fortuna la giacca mi ha salvato.

Sul gruppo:

È un gruppo di ragazzi straordinario, lavorano duro e tutti stanno cercando di farlo per raggiungere l’obiettivo non semplice della Champions. Bisogna migliorare, ma i ragazzi stanno facendo molto bene. Lavoriamo tutti i giorni per migliorare.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 14 Settembre, 23:15
Postpartita, Modric: “Abbiamo lottato da squadra”
Luka Modric a 40 anni decide la sfida col Bologna. Nel post partita il fuoriclasse croato suona la carica: "Faremo sempre meglio"
Stefania Palminteri - 14 Settembre, 20:44
RIVIVI IL LIVE Milan-Bologna 1-0: Modric firma la vittoria rossonera
Stefania Palminteri - 14 Settembre, 20:32
Pre partita, Allegri: “Dovremo fare una buona fase difensiva “
Stefania Palminteri - 14 Settembre, 20:10
Pre partita, Tomori: “Vogliamo continuare il buono fatto a Lecce”
Stefania Palminteri - 14 Settembre, 19:45
Milan-Bologna: ecco le formazioni ufficiali del match di San Siro
Lorenzo Focolari - 14 Settembre, 16:30
Di Canio: “Rabiot determinante per dare equilibrio alla squadra”
Stefania Palminteri - 14 Settembre, 15:00
F.Galli: “Critiche a Pavlovic eccessive, mi piace la sua aggressività”
x