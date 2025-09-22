Milan, Bergomi: “Rabiot ha spostato gli equilibri di questa squadra”
Home > News Milan

Milan, Bergomi: “Rabiot ha spostato gli equilibri di questa squadra”

Edoardo Benedetti
Milan
22 Settembre, 09:48
Bergomi
Bergomi analizza il momento del Milan e sottolinea l’impatto di Rabiot: il centrocampista francese ha cambiato volto alla squadra di Allegri

Nel corso della puntata di domenica sera del Club di Sky Sport, l’ex difensore di Serie A e Nazionale e ora opinionista Beppe Bergomi ha commentato il momento positivo del Milan, reduce dal convincente 3-0 sull’Udinese che ha regalato ai rossoneri la terza vittoria consecutiva con porta inviolata. Tra i temi affrontati, Bergomi si è soffermato su un acquisto in particolare che, a suo dire, ha migliorato sensibilmente la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Le parole di Bergomi sul Milan

“Il Milan sia con l’Udinese che con il Bologna, nella parte iniziale dice all’avversario di tenere la palla e difende. Il centrocampo è molto fisico e continuo a pensare che Rabiot ha spostato gli equilibri di questa squadra: questo non me lo toglie dalla testa nessuno, senza Rabiot sarebbe stato diverso”.

Leggi anche

Edoardo Pettinelli · 22 Settembre, 10:30
De Grandis: “Il Milan quest’anno ha un regista”
Stefano De Grandis analizza la crescita del Milan: con Modric e un centrocampo più equilibrato, i rossoneri hanno fatto il salto di qualità.
Riccardo Focolari - 22 Settembre, 08:53
Milan, le top news di giornata
Stefania Palminteri - 21 Settembre, 17:30
Costacurta: “Modric ha il Milan in mano, ma Saelemaekers…”
Stefania Palminteri - 21 Settembre, 16:00
Calamai: “Allegri? Abbiamo l’anti Conte, ma anche l’anti Napoli?”
Stefania Palminteri - 21 Settembre, 14:30
Zazzaroni: “Allegri? Non ha un grande Milan, ma una grande mano”
Stefania Palminteri - 21 Settembre, 13:00
Ravezzani: “Il Milan vince e convince con Modric e Rabiot”
Stefania Palminteri - 21 Settembre, 11:30
Ordine: “Orgoglio e disciplina, Modric indica la strada giusta”
x