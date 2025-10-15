Milan, ufficiale il rinnovo della partnership con Emirates

Il Milan rinnova la storica partnership con Emirates, continua la collaborazione tra il club rossonero e la compagnia aerea iniziata nel 2007

Il Milan, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo della partnership che va avanti da quasi vent’anni con Emirates, ormai il partner storico del club rossonero dal 2007.

Un legame storico che continua

Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero:

“Una delle collaborazioni più rispettate e longeve del mondo del calcio è pronta a scrivere un nuovo capitolo: AC Milan ed Emirates annunciano oggi il rinnovo della loro storica partnership, avviata nel 2007. La compagnia aerea continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, celebrando così vent’anni al fianco del Club.

Da anni Emirates è protagonista del percorso di crescita di AC Milan, come partner strategico capace di generare valore dentro e fuori dal campo. Un legame che ha visto due brand iconici rafforzarsi reciprocamente, accrescendo il proprio prestigio internazionale e diventando un ponte capace di unire tifosi e culture nel segno di innovazione, eccellenza e visione globale.

Il rinnovo sottolinea anche la rilevanza strategica di Dubai e del Medio Oriente, un mercato chiave per il futuro del Club, dove nel 2023 è stata inaugurata Casa Milan Dubai, hub che ha rafforzato ulteriormente il legame con Emirates.

I due brand internazionali sono da sempre connettori di culture e comunità, una visione condivisa che nel 2025 assume un significato speciale con i 25 anni di voli tra Milano e Dubai: una rotta che ha avvicinato generazioni di italiani e che ha aperto nuove opportunità di scambio culturale ed economico.

Insieme, i due partner hanno dato vita a esperienze che trascendono il campo, dai trionfi memorabili ai progetti speciali come la Hall of Fame del 125° anniversario. Con questo rinnovo riaffermano un impegno fondato su ambizione e visione globale, pronti a scrivere nuove pagine di crescita condivisa“.