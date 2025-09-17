Il Milan punta un fenomeno, Sky conferma: “Lo vuole Allegri!”

Milan, occhio ai nuovi obiettivi di calciomercato per il futuro: Allegri ha un nome in testa. Le ultime news da Sky Sport

Nonostante il calciomercato si sia chiuso solo da poche settimane, in casa Milan si sta già ragionando su come muoversi nelle prossime sessioni. Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, già a gennaio qualcosa di importante potrebbe muoversi, soprattutto in quelle zone di campo rimaste un po’ scoperte dopo il mercato estivo. In particolare, occhio alla difesa. Ma non solo.

Il Milan infatti continua a monitorare anche altri profili per il futuro, pure per gli altri reparti. A tal proposito, Allegri avrebbe da tempo un’idea ben precisa su un talento di grandissimo valore, che già in estate è stato accostato al Milan e che – secondo i colleghi di Sky Sport – sarebbe ancora nel mirino rossonero in vista delle prossime sessioni di mercato.

Milan, confermato un obiettivo di calciomercato per il futuro

Come rivelato da Luca Cilli, giornalista di Sky, il club di Via Aldo Rossi continuerà a seguire con grande attenzione il gioiello francese Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille classe 2007. Sul suo profilo X, Cilli ha spiegato:

“Il Milan durante questa stagione seguirà con attenzione Ayyoub Bouaddi, centrocampista di 17 anni (classe 2007) del Lille. Per Allegri in quel ruolo è il giocatore del futuro, tanto da essere stato uno dei primi profili (fra i giovani) indicati a Tare nel momento in cui c’erano da reinvestire i soldi della cessione di Reijnders. E resterà nella lista del club”.

Bouaddi è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese, un baby fenomeno in rampa di lancio. Nonostante i soli 17 anni, è già titolare fisso nel Lille e vanta un numero importante di presenze tra i professionisti. Come detto, era già stato accostato al Milan durante l’ultima finestra di calciomercato e il suo nome può tornare di moda nel prossimo futuro. Tare lo osserva con estrema attenzione e, se dovesse presentarsi l’occasione giusta, potrebbe davvero tentare l’affondo.