Milan, è Allegri il miglior allenatore del mese di settembre

Massimiliano Allegri è stato nominato miglior allenatore del mese di settembre in Serie A. È lui l'artefice principale del rilancio del Milan

Nella giornata di oggi, col campionato fermo in corrispondenza della sosta per le nazionali, la Serie A ha ufficialmente annunciato il premio per il miglior allenatore del mese di settembre. Nonostante il Milan non sia attualmente al primo posto in classifica, il riconoscimento è stato assegnato lo stesso al mister rossonero Massimiliano Allegri. Ma quali sono i motivi che hanno portato a questo risultato?

La difesa come chiave del successo di Allegri

Tra i fattori che hanno sicuramente giocato a favore di Allegri, viene subito in mente il merito di aver battuto i campioni in carica, il Napoli di Antonio Conte. L’aver rilanciato un Milan che veniva da una stagione deludente e, soprattutto, i dati sorprendenti sulla difesa. La retroguardia rossonera è infatti passata dall’essere un colabrodo, ad essere una delle meno battute: solo 3 gol subiti fin qui, meglio di tutti solo la Roma con 2. A convincere positivamente sono anche le pochissime occasioni concesse agli avversari. Insomma, per diversi motivi Allegri si è meritato questo riconoscimento, che si unisce a quello di Pulisic come giocatore MVP del mese, segno del grande entusiasmo che ruota attorno al Milan in questo inizio di stagione.