Mercato Milan, Tare fa sul serio: “Accordo vicino, si può chiudere!”

Chiuso il calciomercato estivo, il nuovo direttore sportivo del Milan è già al lavoro per il futuro: occhio ad alcune trattative importanti

Anche se il calciomercato estivo si è chiuso da poco, in casa Milan si guarda sempre avanti e si lavora per il futuro. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, Tare sta studiando le prossime mosse da mettere in atto in vista delle prossime sessioni di mercato. Alcune delle quali, già per il prossimo gennaio. Ma non solo. C’è infatti parecchia carne al fuoco per quanto riguarda diverse situazioni importanti da monitorare e sistemare.

Milan, calciomercato già in movimento: le ultime news

Tra i capitoli più importanti, ci sono soprattutto i rinnovi a tenere banco in questo momento. E il Ds rossonero sta entrando in azione in tal senso, soprattutto per chi è più vicino alla scadenza. Due in particolare sono i nomi caldi: quelli di Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, entrambi in scadenza nel 2027 e considerati pedine fondamentali del progetto tecnico del Milan di Allegri.

Per il fantasista americano l’obiettivo è chiaro: prolungare il contratto fino al 2029, con un adeguamento dell’ingaggio che dovrebbe arrivare a 5 milioni di euro più bonus. Un’operazione resa più sostenibile anche grazie ai vantaggi fiscali del Decreto Crescita.

Trattativa simile per Saelemaekers, che andrebbe a guadagnare circa 3 milioni di euro a stagione. I dialoghi con il suo entourage sono già partiti nelle scorse settimane e filtra ottimismo per la fumata bianca. Per entrambi l’accordo sembra vicino e le trattative potrebbero chiudersi positivamente anche entro stretto giro di posta. Diversa invece la situazione riguardante un altro big della rosa del Milan.

Addio possibile per un top: il Milan sonda il mercato per il sostituto

Parliamo ovviamente di Mike Maignan, al quale scadrà il contratto già alla fine di questa stagione. La trattativa per il rinnovo in questo caso è naufragata mesi fa e non è mai più ripartita. Il portiere francese, scottato dalla gestione del rinnovo da parte dei vertici societari, ha alzato il muro: al momento non sembrano esserci margini per un prolungamento e l’ipotesi di addio a parametro zero è sempre più concreta. Anche per questo, il Milan sta già sondando il mercato per individuare il miglior sostituto possibile di Maignan.

Al momento, sono due i profili più chiacchierati: quelli di Zion Suzuki del Parma e di Elia Caprile del Cagliari. Per il primo ci sono stati già dei contatti nel corso dell’ultimo calciomercato estivo, con il club gialloblù che ha fissato un prezzo superiore ai 30/35 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il portiere italiano, il club sardo lo ha riscattato in estate e ora potrebbe chiedere una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il Milan studia le alternative, senza escludere anche ipotesi estere. Tare è già al lavoro.