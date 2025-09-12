Milan, Allegri sogna il colpo del futuro: “Ecco chi c’è sulla lista!”

C'è un gioiello che ha stregato Allegri e che potrebbe ritornare di moda in vista delle prossime sessioni di calciomercato in ottica Milan

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare analizzando il calciomercato estivo del Milan, nonostante le tante operazioni portate a termine sia in uscita che in entrata la rosa rossonera rimane ancora con qualche incognita. Tare e soci non sono effettivamente riusciti a fare tutto quello che avevano in mente e avrebbero voluto concludere. Per questo, in vista delle prossime sessioni di mercato, già si parla dei prossimi obiettivi nel mirino del Milan.

Senza dubbio ci sarà da intervenire in difesa, dove potrebbe mancare quel centrale di spessore ed esperienza che era stato indicato dallo stesso Tare come obiettivo concreto in estate. Ma anche sulle fasce – soprattutto a destra – la sensazione è che manchi qualcosa. E poi c’è l’attacco, rimasto privo di quel colpo ad effetto e di quel centravanti di ruolo che era tra le priorità di calciomercato del Diavolo sul finale della sessione. Ma non solo. Già perché, stando alle ultime notizie, il Milan continua a monitorare anche altri profili e Allegri ne avrebbe sempre uno ben preciso in mente per il futuro.

Il Milan punta un gioiello: Allegri apprezza

Anche per quanto riguarda il centrocampo si continua a sondare il mercato. A tal proposito, il noto giornalista ed esperto di calciomercato si Sky Luca Cilli ha confermato quello che sarebbe un nome sempre caldo in orbita Milan. Sul proprio profilo di X, il collega ha infatti raccontato: “Il Milan durante questa stagione seguirà con attenzione Ayyoub Bouaddi, centrocampista di 17 anni (classe 2007) del Lille. Per Allegri in quel ruolo è il giocatore del futuro, tanto da essere stato uno dei primi profili (fra i giovani) indicati a Tare nel momento in cui c’erano da reinvestire i soldi della cessione di Reijnders. E resterà nella lista del club“.

Bouaddi, straordinario gioiello francese già accostato al Milan in estate, rimarrebbe dunque tra le primissime scelte di Allegri anche in prospettiva futura. Nonostante la giovanissima età, il talento fa già stabilmente parte dei titolari del Lille e ha già alle spalle tante partite tra “i grandi”. Il Milan lo monitora con grandissima attenzione.