Milanello, il punto sulla ripresa degli allenamenti

A Milanello riprendono gli allenamenti con un gruppo ridotto: senza i 15 nazionali, saranno solo in sei più l'infortunato Jashari.

Dopo due giorni di riposo concessi da mister Massimiliano Allegri a seguito della partita pareggiata domenica sera contro la Juventus, è prevista per oggi la ripresa degli allenamenti a Milanello.

Gruppo ridotto e giovani aggregati

Il gruppo sarà ridotto all’osso, visto che ben 15 rossoneri saranno assenti perché convocati dalle rispettive selezioni nazionali. Oggi a Milanello, quindi, insieme ai sei ‘superstiti’ saranno aggregati anche diversi giovani della Primavera e di Milan Futuro, così da fargli assaporare un po’ di Prima squadra.

Tra i giocatori rimasti a Milano ci sono quindi i due portieri, Terracciano e Torriani, il giovane Ododgu e alcuni big come Tomori, Fofana e Ricci. Ovviamente a Milano è rimasto anche il lungodegente Jashari, che sta proseguendo il percorso riabilitativo individuale per tornare dall’infortunio al perone.

Tutte queste assenze non permetteranno ad Allegri di preparare al meglio la sfida con la Fiorentina, in programma domenica 19 ottobre, fino al rientro di qualche altro giocatore tra almeno una settimana. Per questo, il match contro l’ex allenatore Stefano Pioli si prospetta molto complicato, anche perché la Fiorentina, reduce da un periodo negativo, vorrà riscattarsi e rendere la vita ai rossoneri il più difficile possibile.