Il Milanista
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Lorenzo Focolari

Redattore

Classe 1963, giornalista pubblicista dal 2018. Redattore per Cittaceleste.it, Juvenews.eu, Notiziecalciomercato.eu, Mondoudinese.it, Ilmilanista.it

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Milan, Calamai netto sul futuro di Leao

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L'attaccante portoghese è uscito tra i fischi nella sfida di ieri contro l'Udinese: con ogni probabilità la sua avventura è ai titoli di coda

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Milan, L'Italia scende nel ranking UEFA

L. Focolari

Serve l'apporto di tutte le più grandi squadre per tenere il ranking italiano a livelli alti: adesso la classifica ci vede sprofondare

Crystal Palace v Chelsea - Premier League

Milan, Chinellato sulla gestione Mateta

L. Focolari

La questione sul caso Mateta torna a far parlare in ambito Milan dal momento l'operazione non è andata a buon fine

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Milan, Biasin fa il punto sui rossoneri

L. Focolari

Il periodo del Milan non è assolutamente facile da gestire e commentare soprattutto dopo la sconfitta contro il Napoli

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Milan, Moretto sulla gestione Cardinale

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Il futuro del Milan passa anche per Gerry Cardinale: in ballo ci sono milioni di euro dovuti al piazzamento in UCL

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Milan, Come sta Gabbia? Le condizioni

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Il centrale del Milan potrebbe rientrare contro il Napoli così come Santi Gimenez: Allegri valuta i recuperi