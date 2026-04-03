Lorenzo Focolari

Milan, Servono nuovi acquisti per tenere Allegri
Il tecnico del Milan potrebbe non rimanere in rossonero pertanto la dirigenza vuole assicurare un futuro sicuro
Il tecnico del Milan potrebbe non rimanere in rossonero pertanto la dirigenza vuole assicurare un futuro sicuro
Dopo la nomina di Malagò, inizia il totonomi sulla prossima assegnazione per la panchina della Nazionale azzurra
Dopo la batosta contro l'Udinese iniziano le preoccupazioni sul tutto fronte Milan: Pellegatti fa chiarezza su Allegri e Leao
Una zona Champions League a rischio porta a numerose analisi tra cui quella dei cambi modulo avvenuti in queste gare
Carlo Pellegatti ha analizzato la situazione del Milan dopo la sconfitta contro l'Udinese di mister Kosta Runjaic
L'attaccante portoghese è uscito tra i fischi nella sfida di ieri contro l'Udinese: con ogni probabilità la sua avventura è ai titoli di coda
Il pubblico rossonero sta avvertendo il calo drastico del Milan di Allegri e davanti a sconfitte inesorabili si fa sempre più assente
I rossoneri inciampano in casa contro l'Udinese di Runjaic e la Juventus vince contro l'Atalanta: la classifica diventa ravvicinata
Dopo la sconfitta contro l'Udinese, Adrien Rabiot ha spiegato cosa sia accaduto e cosa aspetta il Milan d'ora in avanti
Sta per iniziare il match tra Milan e Udinese: Allegri sceglie la coppia classica in attacco Leao-Pulisic
C'è un nuovo giovane talento seguito da tanti club in Europa e tra questi c'è anche il Milan che osserva in vista di Luglio
L'allenatore dell'Udinese sembra pronto a dare il massimo contro il Milan dopo aver perso 0 a 4 nella gara di andata
Sembra esserci una potenziale occasione per il Milan nel reparto difensivo: il nome del momento è quello di Andrew Robertson
Serve l'apporto di tutte le più grandi squadre per tenere il ranking italiano a livelli alti: adesso la classifica ci vede sprofondare
Il 3-5-2 sembra essere un sistema superato e che non sta portando goal al Milan di Massimiliano Allegri in questi mesi
La questione sul caso Mateta torna a far parlare in ambito Milan dal momento l'operazione non è andata a buon fine
La prossima sfida sarà contro l'Udinese e il Milan vuole riportare la vittoria all'interno del proprio stadio
Il periodo del Milan non è assolutamente facile da gestire e commentare soprattutto dopo la sconfitta contro il Napoli
Il futuro del Milan passa anche per Gerry Cardinale: in ballo ci sono milioni di euro dovuti al piazzamento in UCL
Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan sembra essere fuori dalla lotta Scudetto e in difficoltà sul piazzamento in UCL
Un'altra partita in cui gli attaccanti del Milan non hanno fatto emergere le loro abilità con goal e assist
Il tecnico del Milan ha schierato una formazione atipica per quanto riguarda l’attacco
Il Milan è pronto ad affrontare il Napoli nel match valido per la 31a giornata di Serie A. Segui il live del match insieme a noi!
Napoli e Milan stanno per affrontarsi nella sfida valida per il match di Pasquetta della Serie A
L'attaccante del Milan è tornato a disposizione dopo la sua operazione alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi
L'attaccante francese potrebbe sorpassare Leao per ottenere una maglia da titolare contro il Napoli di Conte
Il centrocampista del Milan torna a disposizione per la gara contro il Napoli mentre il suo rinnovo ancora fa discutere
La gara contro il Napoli si avvicina sempre di più e Allegri sta effettuando le dovute valutazioni per i disponibili
Ci sono dei riscontri negativi sulla vicenda della cessione di San Siro: diversi sono i nomi coinvolti vicini a Inter e Milan
Il centrale del Milan potrebbe rientrare contro il Napoli così come Santi Gimenez: Allegri valuta i recuperi